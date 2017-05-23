АО "ОЭК" ведет работы по подключению к электросетям социально-значимых объектов

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
29 мая 2017, 14:42
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
АО «Объединенная энергетическая компания» реализует мероприятия по присоединению к электрическим сетям социально значимых городских объектов.
Так, коллектив Северо-Западного района электрических сетей (РЭС) компании обеспечил электроснабжение жилого дома с встроенным индивидуальным тепловым пунктом по адресу: Москва, 1-й Тушинский пр-д, вл. 19, построенного для заселения обманутых дольщиков жилых помещений. Для подключения дома было проложено шесть кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ.
Кроме того, в целях качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей и подключения новых абонентов под надзором специалистов АО «ОЭК» силами подрядных организаций была произведена реконструкция трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Москва, ул. Барышиха вл. 35, для технологического присоединения спортивного комплекса ГБУ «Спортивная школа №102» Москомспорта, а также реконструкция ТП по адресу: г. Москва, Зеленоград, Озерная аллея д. 8, стр. 1, для подключения спортивного комплекса «Зебра».
В целом с начала года работниками Северо-Западного РЭС компании было проведено 10 текущих и четыре капитальных ремонтов ТП и отремонтировано 48 КЛ 0,4 -20 кВ по распределительной сети и 64 КЛ по наружному освещению.
АО «ОЭК» является надежным партнером в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению абонентов на территории Москвы и присоединенных к городу территориях. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как поликлиники, больницы, школы, детские сады, а также объекты жилого и дорожного фонда столицы.