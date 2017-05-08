АО "РОССКАТ" приглашает принять участие в выставке "Проволока Россия / wire Russia 2017"

Приглашаем Вас посетить наш стенд № FO/В38-2 в павильоне Форум. На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции производства АО «РОССКАТ».



Посетив наш стенд Вы получите:

— общение с руководителями компании, технологами и специалистами отделов продаж;

— знакомство с новыми образцами продукции;

— обновленные каталоги; а также угощение и положительные эмоции.



Адрес проведения выставки: г. Москва, Краснопресненская наб.,14 ЦВК "Экспоцентр", Форум.

Время работы выставки: с 5 по 7 июня с 10.00 - 18.00

8 июня с 10.00 - 16.00

Для нас важно Ваше присутствие, именно поэтому для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, заполните регистрационную форму и распечатайте Ваш электронный билет.