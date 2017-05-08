АО "РОССКАТ" приглашает принять участие в выставке "Проволока Россия / wire Russia 2017"

О выставке Связь-2017 рассказывают
29 мая 2017, 16:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: wire Russia 2017, РОССКАТ
Приглашаем Вас посетить наш стенд № FO/В38-2 в павильоне Форум. На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции производства АО «РОССКАТ».
Посетив наш стенд Вы получите:
— общение с руководителями компании, технологами и специалистами отделов продаж;
— знакомство с новыми образцами продукции;
— обновленные каталоги; а также угощение и положительные эмоции.
Адрес проведения выставки: г. Москва, Краснопресненская наб.,14 ЦВК "Экспоцентр", Форум.
Время работы выставки: с 5 по 7 июня с 10.00 - 18.00
8 июня с 10.00 - 16.00
Для нас важно Ваше присутствие, именно поэтому для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, заполните регистрационную форму и распечатайте Ваш электронный билет.
04.04.2017 г. Maillefer on Booth FO/B31 at wire Russia 2017