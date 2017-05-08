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Новости компаний

АО "РОССКАТ" приглашает принять участие в выставке "Проволока Россия / wire Russia 2017"

АО РОССКАТ приглашает принять участие в выставке Проволока Россия / wire Russia 2017

29 мая 2017, 16:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: wire Russia 2017, РОССКАТ

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Приглашаем Вас посетить наш стенд № FO/В38-2 в павильоне Форум. На стенде будут представлены образцы кабельно-проводниковой продукции производства АО «РОССКАТ».

Посетив наш стенд Вы получите:
— общение с руководителями компании, технологами и специалистами отделов продаж;
— знакомство с новыми образцами продукции;
— обновленные каталоги; а также угощение и положительные эмоции.

Адрес проведения выставки: г. Москва, Краснопресненская наб.,14 ЦВК "Экспоцентр", Форум.

Время работы выставки: с 5 по 7 июня с 10.00 - 18.00
8 июня с 10.00 - 16.00

Для нас важно Ваше присутствие, именно поэтому для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, заполните регистрационную форму и распечатайте Ваш электронный билет.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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