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Новости портала

Анонс RusCable Insider Digest №35 от 29 мая 2017 года

Анонс RusCable Insider Digest №35 от 29 мая 2017 года

29 мая 2017, 10:00
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru

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RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru

RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru

RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru

Редакция еженедельника RusCable Insider Digest рада представить своим читателям очередной оперативный обзор событий в области электротехники, кабельной промышленности и электроэнергетики прошедшей недели, сформированный в удобном формате для печати или чтения с мобильных устройств. Уделите всего 20 минут на знакомство с нашим отчетом в начале новой недели и Вы в курсе самых значимых событий.
Самые важные новости из нового номера RusCable Insider Digest №35 от 29 мая 2017 года, по нашему мнению:

Обязательно к прочтению

Энергетиков не отпустят без штрафов
НЛМК и Evraz не хотят разрывать с ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) договоры поставки мощности (ДПМ) на строительство нового блока Серовской ГРЭС. Ранее ОГК-2 позволили не строить новые мощности и передать инвестобязательства на Верхнетагильскую ГРЭС «Интер РАО». Но металлурги требуют сохранить за ОГК-2 обязательства построить блок и уплатить штрафы за задержку его ввода.
НЛМК отказывается исключить 10-й энергоблок Серовской ГРЭС (420 МВт) ОГК-2 из перечня объектов ДПМ (механизм гарантирует энергетикам возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей). Об этом комбинат сообщил главе «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максиму Быстрову и главе правления АО ЦФР (коммерческий оператор оптового рынка) Сергею Лукину 15 мая. Аналогичные требования к «Совету рынка» предъявила Evraz.

Крымская генерация требует сверхподдержки
Минэнерго предложило строить дополнительные мощности в Крыму и Краснодарском крае по механизму конкурентного отбора, аналогичному инвестиционным договорам. Объекты будут выставляться на конкурс, при предельном объеме заявки 2,115 млн руб. за 1 МВт в месяц — это в несколько раз превышает доходность новых объектов в остальной части России. Старая крымская генерация и маневренные мощности также могут получить сверхтариф для модернизации устаревшего оборудования. Инициативы вызывают вопросы даже у чиновников. Так, в Минэкономики говорят о рисках «необоснованного увеличения финансовой нагрузки на потребителей».

Медведев представил Путину план развития экономики до 2025 года
«В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы», — сказал Медведев на встрече с Путиным.
«Выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», — добавил он.
Президент отметил, что «вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы».

Кабельные заводы

  • ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ приглашает на «Газ. Нефть. Технологии» г. Уфа
  • ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сертифицировало ряд марок кабелей систем управления и сигнализации
  • На заводе «ТАТКАБЕЛЬ» прошел тренинг «Современные решения при строительстве кабельных линий до 500 кВ»
  • Завод «ТАТКАБЕЛЬ» подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
  • В ГК «ССТ» прошло заседание Президиума АЭН РФ
  • День открытых дверей на заводе Севкабель
  • На кабельном заводе «Спецкабель» установлено передовое оборудование
  • Спецкабель актуализировал 18 техусловий на кабельную продукцию

Новые разработки и решения в кабельном мире

Новые компаунды, соответствующие современным стандартам на кабели
Немецкая компания Melos в сотрудничестве со своим партнёром компанией Inhol (Голландия) разработала  целый ряд термопластичных композиций для изготовления изоляции, оболочек и подушек под броню кабелей. Эти материалы отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик, поэтому многие производители кабельных изделий готовы перейти на использование этих экономически выгодных компаундов.

Кабель «три в одном»: CAN-Bus, Ethernet Cat. 7 и 300V
Новый высокопрочный кабель типа CAN-Bus, представленный компанией HRADIL Spezialkabel GMBH в городе Битигхайме (Bietigheim), Германия, является гибридным кабелем, который был специально разработан для эксплуатации с движущимися объектами в экстремальных условиях окружающей среды. Типичные области применения для такого кабеля –  тяжёлая техника, используемая при горных разработках открытым способом и дорожных строительных работах. В этих случаях экстремальные механические условия, сопровождаемые вибрацией, ударами и высокими растягивающими нагрузками, приводят к сокращению срока службы кабелей.

Индустрия 4.0

Состоялось обсуждение «дорожной карты» по реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России»
В своем выступлении директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин отметил, что на сегодняшний день энергосистема России одна из самых надежных в мире, и важный аспект внедрения любых инноваций в ней дальнейшее поддержание и повышение этой надежности. Новые возможности для улучшения качества работы системы и передаваемой энергии открывает появление новых «интеллектуальных» технологий в электроэнергетике. Внедрение «умных» сетей (Smart Grid) и «цифровых» подстанций будет способствовать снижению количества аварий и времени на восстановление после них. Потребительские сервисы обеспечат участие активных пользователей в работе энергосистемы и позволят менять ее параметры и характеристики в реальном времени в зависимости от нужд потребителя, участвующего в работе сети. На создание в России такой «интеллектуальной» энергосистемы и направлены решения ИЭСР.

Energynet – оптимальная площадка для создания интеллектуальной энергетики и удовлетворения запросов современного потребителя
Компания «Россети» приняла участие в работе стратегической сессии «Энерджинет» (Energynet), где представила свое видение необходимых мер для успешной реализации инициативы. На заседаниях рабочих групп, в ходе которых обсуждались различные аспекты Energynet, были рассмотрены предложения компании по решению целого ряда задач, стоящих перед энергетическим сектором страны в настоящий момент. Компания «Россети» присоединились к инициативе EnergyNET на стадии её формирования. В настоящий момент в дочерних структурах уже реализуется ряд проектов: создание цифрового энергокластера в Калининградской области; создание активно-адаптивного энергокластера на базе Петербургских электрических сетей; возведение цифровых подстанций в Красноярске и Тюмени.

Сырьевые рынки

РУСАЛ расширяет производство на Бокситогорском глиноземном заводе
В рамках проекта, длившегося с октября 2015 года по май 2017 года, установлено современное дробильное и обогатительное оборудование для увеличения выпуска корундовой продукции до 79 тыс. тонн. В частности, объем производства материалов огнеупорного направления будет увеличен на 6 тыс. тонн, абразивного – на 4 тыс. тонн в год.

В Казахстане выросла добыча и производство цветных металлов
За первый квартал добыча руд цветных металлов в денежном эквиваленте составила 273,3 млрд тенге ($879,627 млн), + 11% к АППГ.
После проседания в 2015 г., в 2016 г. добыча цветмета начала уверенно возрастать.

Инвестиционные проекты

Правительство Забайкальского края утвердило Схему и программу развития электроэнергетики региона на период 2018–2022 гг.
Правительство Забайкальского края утвердило разработанную при участии Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ) Схему и программу развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2018–2022 годы. В принятом документе спрогнозирован рост энергопотребления на территории региона в среднем на 0,3 % ежегодно. В соответствии с прогнозом потребление электрической энергии на территории Забайкальского края к 2022 году достигнет уровня 7 984 млн кВт∙ч. В 2016 году этот показатель составил 7 863 млн кВт·ч. Согласно документу до 2022 года предполагается построить и ввести в эксплуатацию 9 крупных энергообъектов. Ввод в эксплуатацию нового оборудования улучшит режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме Забайкальского края, а также обеспечит возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Государственная поддержка

Минпромторг России планирует продлить программу поддержки производства новых высокотехнологичных средств производства
Субсидирование пилотных партий промышленной продукции позволяет существенно сократить расходы отечественных предприятий, связанные с производством и выводом на рынок нового высокотехнологичного оборудования. Производителям компенсируется до 50% от фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и расходного инструмента, логистические операции и т.д.

Аналитический обзор

Рост экспорта по итогам 1 квартала 2017 года
Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам 1 квартала 2017 года выросли на 32,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в натуральном выражении в 1 квартале 2017 года объем экспорта вырос на 14,3%.
Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 41,4% от общего объема импортных поступлений. Наибольший рост наблюдается в сегменте обмоточных проводов.

Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.
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