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Антон Инюцын: "Создание инфраструктурных возможностей для развития внутреннего туризма – важнейшая задача топливно-энергетического комплекса"

Антон Инюцын: Создание инфраструктурных возможностей для развития внутреннего туризма – важнейшая задача топливно-энергетического комплекса

29 мая 2017, 10:55
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын выступил с докладом на Владимирском экономическом форуме.

Антон Инюцын отметил, что за 2012 – 2016 годы было подключено более 1,5 миллионов новых потребителей категории до 15 кВт и около 80 тысяч потребителей категории до 150 кВт. «Объёмы присоединений в год увеличились более, чем в полтора раза», - привел статистику замглавы энергетического ведомтсва.

Антон Инюцын напомнил, что по результатам 2016 г. Россия закрепилась на 30-м месте из 190 стран в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения», а по индексам надежности электроснабжения и прозрачности тарифов второй год подтверждает максимальную оценку в 8 баллов.

По словам заместителя Министра, разница региональных практик по техприсоединению всё еще существенна: «При нормативно установленном сроке технологического присоединения в 135 дней, средний срок по субъектам Российской Федерации в 2016 году составил 219 дней, в регионах лидерах около 60 дней». Антон Инюцын выразил надежду, что все регионы страны в этом году примут региональные «дорожные карты» по технологическому присоединению к сетям электро- и газораспределения. «Эффективность их реализации мы намерены обсудить с регионами на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – ENES», который пройдет 4-7 октября в Москве. Приглашаю  всех принять в нем участие», - призвал заместитель главы энергетического ведомства.

Антон Инюцын также отметил повышение энергоэффективности городов, как важнейшее направление деятельности Минэнерго России: «Использование при модернизации уличного освещения энергоэффективной архитектурно-художественной подсветки центральных площадей, скверов и других знаковых объектов позволяет сформировать привлекательную световую среду и в целом позитивную оценку от пребывания в городе».

В заключение своего выступления заместитель Министра энергетики напомнил, что стоимость и сроки подключения к электрическим сетям влияют на инвестиционную привлекательность региона, и как следствие, на развитие туристической инфраструктуры: отелей, кафе, кемпингов, малого и среднего бизнеса.

Компания: Министерство энергетики РФ

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