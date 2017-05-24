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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электросетевой комплекс Тамбовэнерго готов к работе в грозовой период

Электросетевой комплекс Тамбовэнерго готов к работе в грозовой период

29 мая 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершилась подготовка к грозовому периоду. Энергетиками реализован  комплекс мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса, составленный по результатам анализа технологических нарушений прошлых лет, вызванных воздействием грозовых перенапряжений.

Специалисты Тамбовэнерго провели анализ схем защиты от перенапряжения, визуальный осмотр состояния устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений распределительных устройств подстанций, воздушных линий электропередачи 35-110 кВ,  распределительных сетей 6-10 кВ.  Были выполнены инженерные осмотры всех подстанций 35-110 кВ, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений.  Проведена проверка работоспособности оборудования, используемого для регистрации аварийных режимов (осциллографов, приборов фиксации и определения мест повреждений на линиях электропередачи, регистраторов аварийных режимов).

Оперативно-ремонтный и ремонтный персонал филиала прошел повторные инструктажи по действиям в условиях грозы и противоаварийные тренировки по определению мест повреждения линий электропередачи, а также по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей. Также в ходе подготовки к сезону гроз была организована проверка состояния готовности и достаточности проводной, спутниковой, радио - и сотовой связи, используемой для контакта с оперативно-выездными и аварийно-восстановительными бригадами.

Своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса Тамбовэнерго к прохождению грозового периода позволит значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности филиала и обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей Тамбовской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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