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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МОЭСК перешли на особый режим работы в связи с ухудшением погоды на территории столичного региона

Энергетики МОЭСК перешли на особый режим работы в связи с ухудшением погоды на территории столичного региона

29 мая 2017, 15:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 В ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в связи с ухудшением погодных условий на территории Московского региона (дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 17-22 м/с) введен особый режим работы.

В филиалах компании мобилизовано более 430 бригад (2291 чел.), в распоряжении которых есть все необходимые материалы и оборудование, в том числе свыше 2700 единиц спехтехники. В готовность приведены 124 передвижных электростанций, каждая мощностью более 30 кВт. Данные резервные источники электроснабжения позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении. На особом контроле – социально значимые объекты.

В ПАО «МОЭСК» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Петра Синютина.  В онлайн-режиме осуществляется мониторинг погодных условий, в тесном взаимодействии с метеорологическими службами Гидрометцентра.

Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и территориальными сетевыми организациями региона.

Для населения работает телефон контактного центра «Светлая линия» МОЭСК 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Компания: ПАО "МОЭСК"
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