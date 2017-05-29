Энергетики МОЭСК перешли на особый режим работы в связи с ухудшением погоды на территории столичного региона

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
29 мая 2017, 15:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
В ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в связи с ухудшением погодных условий на территории Московского региона (дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 17-22 м/с) введен особый режим работы.
В филиалах компании мобилизовано более 430 бригад (2291 чел.), в распоряжении которых есть все необходимые материалы и оборудование, в том числе свыше 2700 единиц спехтехники. В готовность приведены 124 передвижных электростанций, каждая мощностью более 30 кВт. Данные резервные источники электроснабжения позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении. На особом контроле – социально значимые объекты.
В ПАО «МОЭСК» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Петра Синютина. В онлайн-режиме осуществляется мониторинг погодных условий, в тесном взаимодействии с метеорологическими службами Гидрометцентра.
Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и территориальными сетевыми организациями региона.
Для населения работает телефон контактного центра «Светлая линия» МОЭСК 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).