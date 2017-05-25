Энергетики из филиала "Тулэнерго" внесли очередное рационализаторское предложение

Коллектив авторов из филиала ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» предложил использовать в работе комплект измерительных штанг для измерений параметров цепи «фаза-ноль» на линии электропередачи 0,4 кВ без подъема на опору и отключения напряжения.



Инициаторами создания и применения на практике таких измерительных штанг выступили работники Одоевского района электрических сетей (РЭС) производственного отделения «Суворовские электрические сети» – диспетчер Андрей Свистунов и мастер участка Александр Телятников, а также начальник службы эксплуатации филиала «Тулэнерго» Ирина Макарова.



По словам Андрея Свистунова, опытного энергетика, более 16 лет отработавшего в электросетевом предприятии, рационализаторская идея появилась из необходимости усовершенствовать процесс измерений параметров цепи «фаза-ноль» на ВЛ 0,4 кВ. Это достаточно длительная процедура, которая проводится в строгом соответствии с нормативными требованиями, с отключением линии электропередачи для подсоединения измерительных проводов прибора и последующим ее включением для измерений. При этом приходится прерывать электроснабжение потребителей, много времени уходит на оформление различной документации, подготовку рабочего места и последующие мероприятия.



Рацпредложение тульских энергетиков позволяет производить измерения параметров цепи «фаза-ноль» без перерывов электроснабжения потребителей. При этом затраты времени сокращаются в 3,6 раза. Самое главное, что повышается безопасность производства работ. Теперь они могут проводиться оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации.



Александр Телятников, который работает в Одоевском РЭС с 2002 года, рассказывает, что измерительные штанги - сборной конструкции, длиной до 8 м, имеют зажимы, обеспечивающие хороший контакт с проводами ВЛ. Измерительные провода штанг подсоединяются к зажимам, с другой стороны провода снабжены разъемами, которые подходят для подсоединения к измерительному прибору. Длина проводов позволяет присоединить их к прибору, находясь на земле.



Как отмечает Ирина Макарова, автор ряда рационализаторских предложений, опытная проверка комплекта измерительных штанг прошла успешно и подтвердила работоспособность данной конструкции. При этом отказов в работе не зафиксировано.



Теперь данная разработка, наряду с другими рационализаторскими предложениями авторских коллективов из филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на практике уже доказавших свою эффективность, будет широко использоваться в работе тульского электросетевого комплекса и других регионов для выполнения приоритетной задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей.