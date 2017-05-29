Филиал "Мордовэнерго" приступил к реализации ремонтной программы 2017 года

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
29 мая 2017, 15:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» начали реализацию ремонтной программы.
В соответствии с графиком, во 2 квартале 2017 года будет выполнен ремонт 35 подстанций различного класса напряжения. Среди них 3 подстанции 110/35/10 кВ, 16 подстанций 110/10 кВ, 1 подстанция 110/6 кВ и 15 подстанций 35/10 кВ. Также будут отремонтированы 226 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 19 силовых трансформаторов 10/0,4 кВ и 119 километров воздушных линий 35-110 кВ. Кроме этого, в июне на трансформаторных подстанциях населенных пунктов республики работники филиала произведут замену 6,5 км неизолированных выходов 0,4-10 кВ на воздушные линии с защищенным проводом, который существенно снижает возможность аварийных отключений.
Запланированы работы по расчистке просек. Бригады будут работать на ВЛ-110 кВ Жемчуг-Новосельск, ВЛ-110 кВ Алексеевка-Медаево, ВЛ-110 кВ Восточная-Елховка, ВЛ-110 кВ Кочелаево-Мокша, ВЛ-110 кВ ЛАЛ-Ю.Западная, ВЛ-110 кВ Мокша-Инсар, ВЛ-110 кВ Рузаевка-Ю.Западная, ВЛ-110 кВ Краснослободск-РЦ №9, ВЛ-110 кВ Потьма-Вад, ВЛ-110 кВ Тепл.Стан-Кустаревка, ВЛ-35 кВ Алашеевка-Дюрки, ВЛ-35 кВ Ардатов-Октябрьская, ВЛ-35 кВ Паракино-Шугурово, ВЛ-35 кВ Дубенки-Кабаево, ВЛ-35 кВ Дубенки-Красино, ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Ачадово, ВЛ-35 кВ Атяшево-Алашеевка, ВЛ-35 кВ Березники-Пичеуры, ВЛ-35 кВ Кочкурово-Горяновка, ВЛ-35 кВ Кр.Рудня-Лем.Майдан, ВЛ-35 кВ Мельцаны-Авгуры.
Мероприятия ремонтной кампании – необходимая часть подготовки энергооборудования и энергообъектов к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 годов.