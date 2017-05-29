О выставке Связь-2017 рассказывают
29 мая 2017, 15:36
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ
22 июня 2017 г. в Clothworkers’ Hall в Лондоне (Великобритания) состоится IV Ежегодный Российский Энергетический Форум. Форум является крупнейшим мероприятием в Европе и уникальной площадкой для диалога между энергетическими компаниями России и других стран мира. Форум проводится Eurasian Dynamics Ltd при поддержке Российско-Британской Торговой Палаты (РБТП), Торгового представительства РФ в Великобритании, Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).
В этом году участники Форума обсудят широкий спектр вопросов топливно-энергетического комплекса России и СНГ: от инвестиционных возможностей и рисков отрасли, глобальных вопросов добычи, переработки, сбыта полезных ископаемых, до значения возобновляемых источников и интеллектуальных сетей в энергобалансе будущего и реализации проектов в области СПГ.
Традиционно в Форуме принимают участие более 150 топ-менеджеров нефтегазовых, финансовых, технологических компаний, представители государственной власти, многочисленные приглашенные эксперты и гости из разных стран таких, как Великобритания, Европа, Китай, Япония, Корея, Индия и многих других, для которых Россия является стратегическим партнёром.
Ключевыми спикерами Форума станут руководители высшего звена таких крупнейших компаний-лидеров рынка, как:
Актуальная программа на официальном сайте Форума: www.russianenergyforum.com.