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Анонсы

IV Ежегодный Российский Энергетический Форум

IV Ежегодный Российский Энергетический Форум

29 мая 2017, 15:36
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ

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22 июня 2017 г. в Clothworkers’ Hall в Лондоне (Великобритания) состоится IV Ежегодный Российский Энергетический Форум. Форум является крупнейшим мероприятием в Европе и уникальной площадкой для диалога между энергетическими компаниями России и других стран мира. Форум проводится Eurasian Dynamics Ltd при поддержке Российско-Британской Торговой Палаты (РБТП), Торгового представительства РФ в Великобритании, Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).

В этом году участники Форума обсудят широкий спектр вопросов топливно-энергетического комплекса России и СНГ: от инвестиционных возможностей и рисков отрасли, глобальных вопросов добычи, переработки, сбыта полезных ископаемых, до значения возобновляемых источников и интеллектуальных сетей в энергобалансе будущего и реализации проектов в области СПГ.

Традиционно в Форуме принимают участие более 150 топ-менеджеров нефтегазовых, финансовых, технологических компаний, представители государственной власти, многочисленные приглашенные эксперты и гости из разных стран таких, как Великобритания, Европа, Китай, Япония, Корея, Индия и многих других, для которых Россия является стратегическим партнёром.

Ключевыми спикерами Форума станут руководители высшего звена таких крупнейших компаний-лидеров рынка, как:

  • Чарльз Хендри, экс-Министр Энергетики Великобритании, Президент, Российско-Британская Торговая Палата
  • Сунь Саньшен, Генеральный Секретарь, International Energy Forum, экс-Президент, CNPC ETRI
  • Марк Джетвей, финансовый директор, Заместитель Председателя Правления, ПАО «НОВАТЭК»
  • Сергей Андронов, вице-президент, член Правления, ПАО «Транснефть»
  • Николай Горбань, генеральный директор, АО «Каспийский трубопроводный консорциум»
  • Оливье Вакье, вице-президент, Total Россия
  • Кеун-Вук Пайк, старший научный сотрудник, Оксфордский институт энергетических исследований
  • Вадим Дормидонтов, руководитель блока ТЭК, проектное и структурное финансирование, АО «Газпромбанк»
  • Игорь Шахрай, генеральный директор, ООО «Хевел»
  • Евгений Мирошниченко, член Правления, руководитель Финансово-экономического центра, ПАО «Интер РАО»
  • Артём Волынец, генеральный директор, ACG AMUR CAPITAL GROUP

Актуальная программа на официальном сайте Форума: www.russianenergyforum.com.

Компания: IV Ежегодный Российский Энергетический Форум

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