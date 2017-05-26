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Отраслевые новости: Россия

Инструменты развития промышленности обсудили в рамках ОС партийного проекта "Локомотивы роста" партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Инструменты развития промышленности обсудили в рамках ОС партийного проекта Локомотивы роста партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

29 мая 2017, 16:46
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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25 мая состоялось заседание общественного совета партийного проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия», в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, компаний с государственным участием, организаций и предприятий отраслей российской экономики, эксперты.

Проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной отечественной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

В своем выступлении директор Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России Алексей Ученов проинформировал участников заседания о действующих инструментах развития промышленности. Участники заседания также обсудили мероприятия, направленные на поддержку и стимулирование производства и реализации высокотехнологичной продукции гражданского назначения (ПГН) и продукции двойного назначения (ПДН) организациями оборонно-промышленного комплекса. Алексей Ученов сообщил о работе Центра компетенций, на базе которого сформированы пилотные предложения по консолидированному заказу ПГН и ПДН, а также о формировании информационного ресурса по диверсификации на базе Государственной информационной системы промышленности.

Также в своем выступлении Алексей Ученов рассказал о действующих мерах поддержки экспорта промышленной продукции, о механизмах поддержки научно-технологического развития отраслей промышленности, о ходе реализации планов импортозамещения.

Компания: Минпромторг РФ
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