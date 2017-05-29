"Каббалкэнерго" обеспечит надежное энергоснабжение ЕГЭ-2017

В филиале МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») под председательством и. о. директора Аслана Темирканова состоялось производственное совещание с начальниками десяти районных электрических сетей и участка Баксанских коммунальных сетей. В его работе приняли участие представители руководящего аппарата, начальники отделов и служб.



Одним из важных вопросов стало сопровождение периода проведения Единого государственного экзамена 2017 года надежным, безаварийным, качественным электроснабжением. Аслан Темирканов подчеркнул, что для успешного решения этой ответственной задачи проделана определенная работа, в соответствии с предъявляемыми высокими требованиями энергокомпания эффективно использует имеющиеся технические и ресурсные возможности. Так, на сегодняшний день энергетики проверили все электроустановки, находящиеся на территориях и вблизи учебных заведений, пунктов сдачи экзаменов, провели необходимые дополнительные мероприятия по ремонту и техобслуживанию, в каждом районном подразделении ведется круглосуточный мониторинг ситуации, организованы дежурства, в полной готовности находятся оперативно-выездные бригады. Налажено взаимодействие с территориальными органами власти, МЧС и гидрометеослужбой.



Аслан Темирканов обратил внимание на обязательном выполнении порядка использования служебного транспорта для реализации повседневных задач, а также в выходные и праздничные дни, обеспечении безопасной эксплуатации автотранспорта и механизмов в структурных подразделениях, коснулся вопросов квалификации персонала в этой области. В этой связи на совещании были выработаны предложения по эффективному использованию автосредств и спецмеханизмов, ГСМ, также обсудили централизованный подход в обеспечении безопасности дорожного движения. Аслан Темирканов отметил, что энергокомпания уделяет большое внимание БДД при эксплуатации любого вида транспорта, находящегося на балансе, работники проходят обучение как водители по программе повышения профессионального мастерства.



В заключение руководитель энергокомпании еще раз напомнил о необходимости своевременного и тщательного контроля в использовании информационных технологий, в частности программного продукта (ПК) «Аварийность».



«На сегодня ПК «Аварийность» делает отрасль прозрачной на всех уровнях, позволяет отслеживать процессы расследования, составлять планы на техническое обслуживание и капитальный ремонт, контролировать выполнение намеченных мероприятий, проводить мониторинг технологических нарушений, своевременно принимать меры по восстановлению электроснабжения», - подчеркнул Аслан Темирканов.