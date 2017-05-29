Кабели для применения в системе здравоохранения

Компания AFC Cable Systems (штат Массачусетс, США) объявила о выпуске новых кабелей типа MC Luminary HCF, предназначенных для использования в системе здравоохранения. Эти кабели являются новым дополнением к серии кабелей со светящимся металлическим покрытием, в которых цепи электрического освещения и цепи управления объединены под одной бронёй. Кабели, имеющие двойное заземление, разрешены к применению в учреждениях здравоохранения в соответствии с NEC 517.13. Новые кабели предназначены специально для использования с современными энергоэффективными твердотельными светоизлучающими диодами и флуоресцентными осветительными приборами.

Объединяя стандартный провод питания для осветительных приборов и низковольтный провод управления под общей бронёй, один кабель типа MC Luminary HCF выполняет работу двух кабелей при подключении к светодиодам и флуоресцентным приборам, реостатам для регулирования освещённости лампы, переключателям, датчикам и другим средствам управления. Использование этих новых кабелей может помочь сэкономить до 30% трудовых затрат и расходов на установку по сравнению с традиционными проводами, а также обеспечивает сокращение времени и расхода материалов.

Двойное заземление в кабелях типа MC Luminary HCF состоит из объединения брони и полноразмерной алюминиевой жилы заземления/крепления, а также полноразмерной заземляющей жилы с зелёной изоляцией. Такая система заземления гарантирует высокий уровень безопасности для пациентов в медицинских учреждениях, оборудованных многочисленными устройствами в металлических корпусах.

Новая конструкция кабеля для освещения и управления была разработана в ответ на всё более широкое использование твердотельных светодиодных индикаторов и флуоресцентных осветительных приборов в учреждениях здравоохранения. Кабель типа MC Luminary HCF может быть уложен на поверхности и/или проложен под штукатуркой. Параллельная жила заземления/крепления обеспечивает быстрый процесс оконцевания.