Компания "Т Плюс" успешно прошла отопительный сезон 2016/2017 гг. в Марий Эл и Чувашии

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс в штатном режиме прошел отопительный сезон 2016/2017 гг. в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске. Выработка тепловой и электрической энергии ТЭЦ филиала была выдержана в соответствии с заданными диспетчерскими графиками. Отпуск тепловой энергии с коллекторов станций осуществлялся стабильно. Такие данные были озвучены в ходе состоявшей 25 мая 2017 года пресс-конференции руководителей филиалов «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Андриана Тимофеева и Светланы Жарковой, посвященной итогам зимы и долгам клиентов.



С февраля 2017 года компанией дан старт подготовке к новому отопительному сезону.



На сегодняшний день ремонтные работы проведены на девяти единицах основного генерирующего оборудования станций. Всего согласно годовому графику ремонта основного оборудования на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования, в том числе 10 турбин и 12 котлов.



В межотопительный период планируется замена порядка 500 п. м. труб теплосети в г. Чебоксары и около 1200 п. м. трубопроводов в г. Йошкар-Оле.



В настоящее время компанией ведутся работы по замене двух участков теплосети, протяженностью 212 и 524 погонных метра в столице Марий Эл, а также перекладка 322 погонных метров труб вдоль Марпосадского шоссе в Чебоксарах.



Реализация ремонтных мероприятий в текущем году осуществляется в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» "Re: Конструкция 2017". Ее цель - повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. В этой связи компанией уделяется особое внимание соблюдению стандартов проведения диагностики оборудования в летний период, повышению качества выполнения ремонтных работ, а также вопросам благоустройства территории по итогам проведения ремонтов.



В целом в Марий Эл и Чувашии в текущем году на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов будет направлено свыше 430 млн рублей, что более чем на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году.



В целях своевременной подготовки клиентов компании к отопительному сезону 2017/2018 гг. филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в адрес потребителей компании направлены рекомендации по проведению необходимых ремонтных и профилактических мероприятий на системах теплопотребления зданий, находящихся в зоне их ответственности. Своевременное выполнение данного комплекса работ с последующей сдачей представителю теплоснабжающей организации является обязательным условием подачи тепла для нужд отопления.



Помимо технических мероприятий клиентами энергокомпаний должен быть решен вопрос погашения задолженности за тепловые ресурсы, при ее наличии.



На сегодняшний день общая сумма долга потребителей двух республик перед филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс составляет 1,5 млрд. рублей. Из них на долю чувашских потребителей приходится 1,3 млрд. рублей.



В структуре общего долга неплатежи клиентов сферы ЖКХ составляют 1,2 млрд. рублей.



На долю клиентов-физических лиц приходится 44,8 млн рублей долга. Задолженность жителей Чувашии перед «Т Плюс» составляет 36,9 млн рублей, задолженность жителей Марий Эл - 7,9 млн рублей.



Оплатить имеющиеся долги за тепло без взимания пени клиенты-физические лица могут до 30 мая 2017 года, в рамках акции ЭнергосбыТ Плюс «Весна – тают пени!».



Старт данной акции был дан с начала апреля 2017 года. Акция предназначена для потребителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения-физических лиц, получающих квитанции за указанные услуги напрямую от ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» и имеющих задолженность за энергоресурсы.



Стоит отметить, что в соответствии с законодательством с неплательщиков, помимо основного долга, могут быть истребованы пени. В этой связи «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей Марий Эл и Чувашии воспользоваться выгодной возможностью и оплатить задолженность за тепловую энергию без штрафных санкций.