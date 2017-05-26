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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подключило к электросетям ЖК "Граффити" в Приморском районе Петербурга

Ленэнерго подключило к электросетям ЖК Граффити в Приморском районе Петербурга

29 мая 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 3 МВт мощности пяти корпусам жилого комплекса «Граффити» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110/10 кВ №94 «Стенд».

Для создания внешней схемы электроснабжения жилого комплекса построены и оборудованы девять блочных комплектных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами в каждой общей мощностью 25,5 МВА. Также были проложены 21 кабельная линия 10 кВ и 40 линий 0,4 кВ.

Жилой комплекс комфорт-класса «Граффити» в Приморском районе – это 13 многоэтажных домов, строящихся по монолитной технологии. Общая площадь будущего комплекса с домами до 24 этажей – 258 000 м2. Строительство ведется на пересечении проспекта Королева, Шуваловского проспекта, Парашютной улицы и будет выполнено в три очереди.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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