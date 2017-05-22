"Мособлэнерго" переходит на усиленный режим работы в дни сдачи ГИА и ЕГЭ в Подмосковье

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29 мая 2017, 11:20
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения филиалы «Мособлэнерго» перейдут на усиленный режим работы в дни проведения Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена. На время проведения ГИА и ЭГЕ в период с 29 мая по 1 июля отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приёма экзаменов.
В компании предприняты необходимые меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов.
В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организовано дежурство оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.
«Одна из главных задач энергетиков в дни проведения экзаменов - не допустить обесточивания и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс. Все наши филиалы предприняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение школ», - отметил заместитель главного инженера АО «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.
В этом году приём государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 271 учебном заведении. Сдать ЕГЭ предстоит 34,5 тысячам выпускников.