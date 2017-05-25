Начался отбор участников Межрегионального летнего образовательного форума "Энергия молодости − 2017"

Фонд «Надёжная Смена» приступил к отбору участников VII ежегодного Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия Молодости». Форум пройдёт с 25 по 31 августа 2017 в городе Кисловодске Ставропольского края.



«Энергия молодости» ─ образовательно-коммуникационная площадка для молодежи электроэнергетического сектора России, целью которой является повышение качества профессиональной подготовки будущих энергетиков и формирование кадрового резерва электроэнергетической отрасли. Образовательная программа Форума состоит из учебно-профориентационного курса по вопросам электроэнергетики и мероприятий по развитию личностной эффективности.



Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в обращении к участникам форума «Энергия молодости − 2016» отметил его значение для отрасли: «Форум являет собой уникальную площадку для молодых специалистов электроэнергетики − одной из самых важных и уважаемых профессий как в России, так и в мире. Эта площадка создает хорошие возможности для познания нового и расширения кругозора, налаживания взаимосвязей со специалистами из других регионов, а также совместного личностного и профессионального развития в едином коммуникационном пространстве».



Организаторами форума выступают Фонд «Надёжная смена», АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Мероприятие проводится в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС».



В ходе Форума по традиции пройдет финал ежегодного Конкурса инженерных решений для старшеклассников ─ уникального проекта, направленного на развитие научно-технического творчества молодежи. Конкурс инженерных решений проходит в рамках Всероссийской конкурсной программы «Энергия старта», организованной Фондом «Надежная смена» совместно с НП «Глобальная энергия».



Планируется, что в 2017 году в Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» примут участие более 200 будущих и молодых энергетиков из 20 регионов России. Это лучшие учащиеся энергогрупп «Надежная смена», студенты – энергетики и молодые специалисты, ставшие победителями и призерами образовательных проектов в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС».



Регистрация для прохождения отбора на форум «Энергия молодости» проводится на сайте фонда «Надежная смена» по адресу: http://fondsmena.ru/EM-2017/register/ до 15 июня 2017 года.