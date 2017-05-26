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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Неплатежи за услуги по передаче электроэнергии нарушают интересы всей Саратовской области

Сумма задолженности ПАО «Саратовэнерго» перед ПАО «МРСК Волги» на сегодняшний день составляет 803 млн рублей и почти втрое превышает стоимость годовой ремонтной программы саратовского филиала электросетевой компании. Гарантирующий поставщик электроэнергии по Саратовской области вновь не исполняет свои обязательства и продолжает наращивать долги – только за период с марта по апрель задолженность выросла на 692 млн рублей.

Стремительно растет и долг ЗАО «СПГЭС» – с марта по апрель текущего года он увеличился на 209 млн и составляет сейчас 265 млн рублей. Авансовые платежи за май, предусмотренные договорными обязательствами, также не перечислены.

Растет задолженность ЗАО «НЭСК» за услуги по передаче электроэнергии. На сегодняшний день долг этой компании составляет 25 млн рублей и проявляет тенденцию к росту.

Очевидно, на должников не действуют аргументы о необходимости соблюдения платежной дисциплины, в особенности в период начала массовых ремонтных работ и подготовки к зиме. Получается, что социально ответственная компания оказывается в заведомо невыгодном положении по сравнению с неплательщиками.

Безусловно, «МРСК Волги» при любых обстоятельствах будет добросовестно выполнять все необходимые работы для надежного энергоснабжения потребителей. Однако постоянно эта ситуация длиться не может. В конечном итоге при таком состоянии платежной дисциплины недополучение финансовых средств может сказаться на замедлении инновационного развития и реновации электросетевого комплекса региона и, как следствие – на общем инвестиционном климате Саратовской области. От неплатежей отдельных предприятий могут пострадать не только добросовестные потребителей, но и экономика области в целом.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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