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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новая ЛЭП 750 кВ "Ленинградская – Белозерская". Начался монтаж провода на Вологодском участке линии методом "под тяжением"

Новая ЛЭП 750 кВ Ленинградская – Белозерская. Начался монтаж провода на Вологодском участке линии методом под тяжением

29 мая 2017, 11:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала монтаж провода Вологодского участка строящейся воздушной линии электропередачи 750 кВ «Ленинградская – Белозерская». Реализация этого проекта призвана повысить надежность электроснабжения потребителей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Монтаж выполняется передовым методом «под тяжением» – при помощи программируемых натяжных машин без опускания проводов на землю. Протяженность участка линии, проходящего по территории Череповецкого, Кадуйского и Бабаевского районов Вологодской области, составляет 153,8 км.

Также по проекту на подстанции 750 кВ «Белозерская» завершилась установка дополнительного шунтирующего реактора 750 кВ. Ведутся работы по расширению открытого распределительного устройства 750 кВ для обеспечения присоединения строящейся линии.

Масштабный проект направленный на повышение надежности электроснабжения Северо-Западного и Центрального регионов реализуется совместно филиалами ФСК ЕЭС МЭС Северо-Запада и МЭС Центра.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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