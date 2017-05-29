Около 100 новых объектов подключили к сетям в апреле энергетики Северной Осетии

Современное состояние и тенденции развития композиции
29 мая 2017, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В апреле в филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») поступило 154 заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям на общую мощность 3,7 МВт. В числе крупных заявителей оказались социально значимые объекты, предприятия промышленности, сельского хозяйства, домовладения частного сектора. В том числе, от потребителей льготной категории до 150 кВт – 14 заявок.
После рассмотрения представленных документов и ранее поданных в энергокомпанию заявок общей мощностью 3 МВт, заключены 164 договора технологического присоединения.
Всего в минувшем месяце энергетики осуществили технические мероприятия и подключили к сетям энергопринимающие устройства 99 заявителей, принадлежащих 75 физическим и 24 юридическим лицам.
Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» в рамках улучшения клиентоориентированной политики ведет системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению новых объектов. Для разъяснения процедуры присоединения к электросетям специалисты филиала компании через центры обслуживания потребителей распространяют информационные листовки, где подробно описываются все этапы и мероприятия, которые выполняются после подачи заявления на технологическое присоединение.
Филиал МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» обращает внимание на то, что для ускоренного подключения к электросетям также можно воспользоваться приемом заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет заявителя на веб-сайте компании: http://lk.mrsk-sk.ru/ . Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.
Группа компаний «Россети» на едином портале https://www.портал-тп.рф также ввела новые интерактивные сервисы для потребителей. Одним из основных назначений ресурса является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.