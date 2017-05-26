Подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 г. в Объединенной энергетической системе Юга

25 мая в Пятигорске в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) состоялось совещание руководителей субъектов электроэнергетики операционной зоны ОДУ Юга, посвященное итогам прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016/2017 г. и первоочередным задачам на 2017 год.



В совещании, которое проходило под руководством генерального директора ОДУ Юга Максима Бабина, приняли участие руководители технологического блока ОДУ Юга, первые заместители директоров – главные диспетчеры региональных диспетчерских управлений, входящих в операционную зону ОДУ Юга – Астраханского, Волгоградского, Дагестанского, Кубанского, Ростовского, Северокавказского и Черноморского РДУ, а также технические руководители субъектов электроэнергетики Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



В ходе совещания Системный оператор представил информацию о режимно-балансовой ситуации в ОЭС Юга в минувшем осенне-зимнем периоде. Потребление электроэнергии в ОЭС Юга в ОЗП 2016/2017 г. составило 52337,9 млн кВт·ч, что выше аналогичного показателя прошлого осенне-зимнего периода на 9,7 %. Увеличение потребления связано с более низкими температурами воздуха, а также с включением в состав ОЭС Юга с 1 января 2017 г. энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя. Рост потребления электроэнергии ОЭС Юга в ОЗП 2016/2017 г. без учета Крымской энергосистемы составил 5,1 %.



Максимальное потребление мощности в операционной зоне ОДУ Юга в прошедший осенне-зимний период зафиксировано 1 февраля 2017 года и составило 16235 МВт, что на 1549 МВт (10,5%) выше максимума ОЗП 2015/2016 г. Исторический максимум потребления мощности при прохождении ОЗП был превышен в Ингушской и Дагестанской энергосистемах. Его значение составило 140 МВт и 1270 МВт соответственно.



Режимы работы Крымской энергосистемы характеризовались максимальным использованием пропускной способности линий электропередачи связывающих Крымскую и Кубанскую энергосистемы. При прохождении дневных и вечерних максимумов нагрузки, с учетом максимального использования генерирующих мощностей, требовался перевод части потребителей на децентрализованное электроснабжение с использованием резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).



Важной темой обсуждения стала аварийность на электросетевых и генерирующих объектах ОЭС Юга. Системный оператор представил подробный анализ причин аварий в объединенной энергосистеме в осенне-зимний период 2016/2017 г. Отмечено, что снижение аварийности произошло на оборудовании филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга, ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Кубаньэнерго». Рост аварийности зафиксирован на оборудовании ПАО «МРСК Юга» и генерирующем оборудовании Новочеркасской ГРЭС ПАО «ОГК-2». По итогам обсуждения разработан ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности, а также повышение эффективности плавок гололеда в ОЗП 2017/2018 г.



На совещании также обсуждались вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017/2018 г. Участники совещания ознакомились с ходом выполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных программ и рассмотрели вопросы обеспечения запланированных на 2017 год вводов электросетевых объектов и оборудования.



Подводя итоги работы совещания, генеральный директор ОДУ Юга Максим Бабин подчеркнул значимость подобных технических совещаний, позволяющих повысить качество взаимодействия Системного оператора и его филиалов с субъектами электроэнергетики ОЭС Юга в интересах надежного функционирования и развития электроэнергетического комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.