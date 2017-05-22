Рашид Исмаилов принял участие в сессии Совета МСЭ

Делегация администрации связи Российской Федерации (АС России), возглавляемая заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашидом Исмаиловым, приняла участие в сессии Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), которая проходила в Швейцарии с 15 по 25 мая. В рамках мероприятия также состоялись многосторонние встречи, в ходе которых обсуждались вопросы развития и сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).



Делегация АС России приняла участие в обсуждении всех пунктов повестки дня сессии Совета МСЭ, в том числе обсуждались вопросы повышения роли МСЭ в реализации решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, развития интернета вещей, международной государственной политики, касающейся интернета и других направлений деятельности в области интернета, цифровых финансовых услуг, защиты детей в онлайновой среде. Участники заседания также обсудили работу Всемирной ассамблеи стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая прошла в Тунисе в 2016 году, подготовку к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-17), Полномочной конференции 2018 года и Всемирному дню электросвязи и информационного общества, который пройдет в 2018 году, Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19). «Я оцениваю результаты совета очень позитивно. Все наши инициативы и предложения, которые мы хотели провести, будут отражены в его итоговых документах и решениях», — сообщил Рашид Исмаилов.



В ходе сессии были также представлены вклады АС России «Предложение по созданию единого Координационного Комитета по терминологии МСЭ», «Повышение эффективности работы группы экспертов по регламенту международной электросвязи», «Совершенствование процесса проведения Полномочных конференций», «Обработка Бюро радиосвязи заявок на спутниковые сети негеостационарных спутниковых систем». Был обсужден бюджет Международного союза электросвязи, и утверждены кандидатуры российских представителей на посты председателей и вице-председателей Рабочих групп Совета (РГС) МСЭ: по ВВУИО, по финансовым и людским ресурсам, по использованию шести официальных языков, по разработке стратегического и финансового планов на 2020−2023 годы, группа экспертов по регламенту международной электросвязи, группа по интернету (РГС-интернет).