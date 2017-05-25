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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты ПО СВЭС стали лучшими в соревнованиях профессионального мастерства ростовского филиала МРСК Юга

Специалисты ПО СВЭС стали лучшими в соревнованиях профессионального мастерства ростовского филиала МРСК Юга

29 мая 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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В ростовском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») на учебно-тренировочном полигоне производственного отделения Северо-Восточных электрических сетей с 16 по 19 мая состоялись соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10кВ.

В них приняли участие бригады всех производственных отделений филиала. Первое место и право побороться за звание лучшей команды ПАО «МРСК Юга» на соревнованиях, которые пройдут в Волгограде, получила команда ПО «Северо-восточные электрические сети», показав лучший итоговый результат.

Соревнования профессионального мастерства энергетиков —  самый эффективный метод повышения уровня подготовки персонала энергопредприятия, где опытный показывает свое мастерство, а молодые, на них равняясь, поднимают свой профессиональный уровень. В итоге, безопасное и качественное проведение эксплуатационных и ремонтных работ, обеспечивающих надёжное электроснабжение потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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