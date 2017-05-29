Стало известно, когда Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС

Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС на предстоящем саммите организации в июне в Астане, сообщил РИА Новости генсек ШОС Рашид Алимов в кулуарах Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".



По его словам, предстоящий саммит будет "абсолютно новым" по качеству организации.



"Это будет абсолютно новое качество организации, так как шестерка плавно перерастет в восьмерку. Практически по всем показателям она увеличится", — отметил он.



"Да. Индия и Пакистан", — сказал он, отвечая на вопрос, означает ли это, что новые члены ШОС (Индия и Пакистан) будут полностью приняты и утверждены на предстоящем саммите.



По словам Алимова, после присоединения Индии и Пакистана к ШОС, численность населения стран-участниц будет составлять 43-44% от мирового, ВВП стран-участниц будет составлять около 33 триллионов долларов. "Организация фактически из региональной превратится в трансрегиональную", — сказал генсек ШОС.



Как пояснил Алимов, на предстоящем саммите достаточно широкая повестка дня, но последние нюансы будут определены 5-7 июня во время заседания национальных координаторов ШОС. "В любом случае круг вопросов от политики и безопасности до культурно-гуманитарного и торгово-экономического", — добавил Рашид Алимов.



ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.



Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



Источник: РИА Новости.

Компания: