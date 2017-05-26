Участники "ПсковЭКСПО" познакомились с возможностями техприсоединения к сетям "Псковэнерго"

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» представил участникам XXIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-2017» возможности новых дистанционных клиентских сервисов для техприсоединения к электросетям. С презентацией в ходе пленарного заседания выступил начальник управления технологического присоединения и перспективного развития филиала Алексей Черкасов.



Онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/.



Портал предназначен для упрощения процедур и повышения доступности электросетевых услуг всем категориям потребителей и создания благоприятных условий для развития малого, среднего и крупного бизнеса. Информация для потребителей собрана в трех основных разделах: подключение к электросетям, потребление и учет электроэнергии и дополнительные услуги.



Зарегистрированные пользователи портала имеют возможность в режиме онлайн узнать контакты клиентских подразделений электросетевой организации, произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти ближайший к себе центр питания и оценить его загрузку, оценить качество и доступность технологического присоединения. Функционал портала позволяет с помощью инженерного калькулятора рассчитать примерную стоимость технологического присоединения и установки прибора учета в каждом конкретном случае. В Личном кабинете заявители смогут не только подать заявку на услугу, но также контролировать ход выполнения процедуры техприсоединения.



Филиал «Псковэнерго», кроме основной деятельности, оказывает дополнительные платные услуги через сеть Центров обслуживания потребителей (ЦОП). В пакет допуслуг входит техобслуживание воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, электромонтажные работы, проведение испытаний электрооборудования, услуги спецтранспорта, вынос сетей за границы земельных участков, строительство и обслуживание сетей уличного освещения. На площадке интернет-приемной клиент может ознакомиться с полным перечнем дополнительных услуг, в котором в настоящее время представлено более 100 наименований.



По данным Управления техприсоединения и перспективного развития «Псковэнерго», в 2016 году более тысячи обращений от клиентов поступило именно через интернет-сервисы. Вопросы по техприсоединению также можно адресовать на единый телефон ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52. В прошлом году было принято и обработано более 2800 телефонных обращений. Наиболее популярной до сих пор остается очная форма общения со специалистами «Псковэнерго». В 2016 году в Центрах обслуживания потребителей зафиксировано более 60 тыс обращений от граждан, желающих подключиться к электросетям и получить консультацию по любым вопросам электроснабжения.



Презентация интерактивных сервисов по техприсоедиинению для участников выставки «ПсковЭКСПО -2017» была организована в рамках комплексной работы по информированию потребителей на территории ответственности «Псковэнерго». В текущем году запланировано проведение цикла семинаров и информационных встреч с руководителями предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса для разъяснения возможностей эффективного доступа к региональной электросетевой инфраструктуре. Планируется, что такие встречи пройдут в зоне эксплуатационной ответственности каждого производственного отделения предприятия.



«ПсковЭКСПО» - уникальный региональный выставочный проект. Первая выставка состоялась в 1993 году и насчитывала 25 участников. За годы проведения выставки ее участниками стали порядка 1,5 тысяч фирм и компаний. Среди участников «ПсковЭКСПО» — представители бизнес-сообщества российских и зарубежных компаний, малого и среднего предпринимательства.