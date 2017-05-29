В МРСК Центра и Приволжья пройдет декадник по безопасному дорожному движению

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
29 мая 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стартует декадник по безопасности дорожного движения (БДД) «Внимание - дети!». Эта ежегодная акция направлена на усиление мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в сезон школьных каникул.
В период проведения декадника, с 30 мая по 08 июня 2017 года, во всех филиалах энергокомпании пройдут совещания по безопасной эксплуатации автотранспорта, соблюдению правил дорожного движения с участием представителей ГИБДД и водительского состава служб механизации и транспорта, районов электросетей и мастерских участков.
Все водители и машинисты пройдут внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности управления транспортными средствами вблизи школ, кинотеатров, магазинов, остановок общественного транспорта, парков, культурно-развлекательных центров. В этих и других местах с массовым пребыванием несовершеннолетних в пределах населенных пунктов скорость движения специальных транспортных средств сетевиков не будет превышать 40 км/ч. Также будут усилены контроль над техническим состоянием транспорта и спецтехники при выходе на линию и предрейсовым медицинским осмотром сотрудников компании перед выездом.
Напомним, декадник по безопасности дорожного движения проводится в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ежегодно, и это лишь часть целого комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Среди них - конкурсы профессионального мастерства среди водителей, проведение совещаний и семинаров, а также различные формы обучения водительского состава.