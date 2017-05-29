В Перми энергетики ставят на особый контроль работы по благоустройству в рамках программы "RE:конструкция-2017"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
29 мая 2017, 11:05
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В Перми начинается активная работа в рамках программы «RE:конструкция-2017» по подготовке системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Одним из приоритетов программы являются мероприятия по благоустройству участков после зимних восстановительных работ, а также в ходе летней ремонтной кампании. Данные работы находятся на постоянном контроле руководства Пермского филиала «Т Плюс».
По состоянию на 26 мая в Перми из более чем 400 участков в работу подрядчикам переданы 173 объекта, по 72 из них все мероприятия по благоустройству завершены. В центральной части города Перми это улицы Монастырская, Петропавловская, Газеты «Звезда», Осинская, Крисанова, Пермская и другие.
Во время проведения благоустройства, напомним, в Перми планируется обновить 4,8 тыс. квадратных метров асфальтного покрытия и 3,5 квадратных метров газонов.
С учетом масштаба проводимых работ по программе «RE:конструкция-2017» – охвачены почти все районы Перми – особое внимание уделяется безопасности раскопок, правильному ограждению места работ, информированию горожан о сроках начала и завершения работ. На особый контроль поставлены вопросы взаимодействия с подрядными организациями по соблюдению сроков завершения ремонтов, а также восстановлению первоначального вида городских улиц и прилегающих территорий.