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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Смоленскэнерго определили лучших водителей автотранспорта

В Смоленскэнерго определили лучших водителей автотранспорта

29 мая 2017, 10:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО

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10 мая 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» прошли соревнования профессионального мастерства среди водителей. Участие в них принимали 16 лучших сотрудников службы механизации и транспорта из различных районов электрических сетей, из числа которых сформированы восемь команд в составе двух водителей легкового и грузового автомобилей и их руководителя. Мероприятие прошло на территории Сафоновского района электрических сетей филиала.

Целью проведений соревнований является оценка и совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала службы механизации и транспорта Смоленскэнерго, повышение качества и безопасности управления транспортными средствами, а также обмен опытом между участниками. Смоленскэнерго уделяет серьезное внимание безопасности дорожного движения, организует работу с персоналом и контроль за техническим состоянием автомобильного парка филиала.

Навыки и мастерство водители демонстрировали в ходе шести этапов, на каждом из которых судейские бригады проверяли уровень профессиональных знаний, а также оперативность и четкость выполнения поставленных задач.

Первые два этапа оценивали теоретические знания правил охраны труда, Правил дорожного движения и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Третий этап предусматривал проверку как теоретических знаний, так и практических навыков оказания первой медицинской помощи. В ходе четвертого и пятого этапов соревнований водители демонстрировали свое умение управлять легковым и грузовым автомобилем. На последнем этапе состязаний участники оценивали техническое и безопасное состояние автомобиля.

По итогам всех 6 этапов самыми профессиональными признаны водители южного участка: Сергей Камушков и Сергей Жуков. Серебряными призерами стали представители команды Смоленского городского участка - Иван Филиппенков и Александр Кондрашов, а бронзу как и в прошлом году увезли в г. Рославль водители Валерий Рыков и Геннадий Лопатов.

Также определены лучшие водители в личном зачете. Ими стали Александр Успенский из восточного участка, ставший лучшим водителем грузового автомобиля, и водитель южного участка механизации и транспорта Сергей Камушков, победивший в номинации «лучший водитель легкового автомобиля».

«В прошлом году подобные соревнования профессионального мастерства мы проводили зимой, чтобы проверить мастерство наших водителей в условия и наледи на дорогах. В текущем году было решено изменить не только время проведение, но и место проведение, выбрав Сафоновский район. В ходе мероприятия наши водители доказали, что умеют оперативно принимать решения и профессионально управлять автотранспортом в незнакомом им месте и маневрировать в любых, даже стесненных условиях», - отметил начальник службы механизации и транспорта филиала Николай Голубев.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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