Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" приняли участие в отборочном туре ежегодного конкурса "Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли"

О выставке Связь-2017 рассказывают
29 мая 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Мероприятие прошло на базе учебного центра Госкорпорации «Росатом» в Сосновом Бору.
Отборочный тур проводился не только для того, чтобы определить лучших специалистов, но и с целью отработать конкурсную программу. Среди участников были специалисты отдела технического контроля, службы охраны труда, монтажники и сварщики.
Сначала конкурсанты выполнили теоретическую часть конкурса – ответили на вопросы по профилю. Затем, на производственной площадке учебного центра необходимо было сделать практическое задание - изготовить блоки трубопроводов. При этом специалисты технического контроля проверяли качество сварных соединений, а сотрудники отдела по охране труда следили, чтобы все операции протекали без нарушений.
По результатам отборочного тура будет сформирована команда холдинга «ТИТАН-2». Она представит компанию на заключительном этапе конкурса, который пройдет 9 - 11 августа в Нижнем Новгороде.