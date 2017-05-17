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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" приняли участие в отборочном туре ежегодного конкурса "Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли"

Специалисты дочерних компаний холдинга ТИТАН-2 приняли участие в отборочном туре ежегодного конкурса Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли

29 мая 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Мероприятие прошло на базе учебного центра Госкорпорации «Росатом» в Сосновом Бору. Отборочный тур проводился не только для того, чтобы определить лучших специалистов, но и с целью отработать конкурсную программу. Среди участников были специалисты отдела технического контроля, службы охраны труда, монтажники и сварщики.

Сначала конкурсанты выполнили теоретическую часть конкурса – ответили на вопросы по профилю. Затем, на производственной площадке учебного центра необходимо было сделать практическое задание - изготовить блоки трубопроводов. При этом специалисты технического контроля проверяли качество сварных соединений, а сотрудники отдела по охране труда следили, чтобы все операции протекали без нарушений.

По результатам отборочного тура будет сформирована команда холдинга «ТИТАН-2». Она представит компанию на заключительном этапе конкурса, который пройдет 9 - 11 августа в Нижнем Новгороде.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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