6 изобретений внедрено в производство на кабельном заводе "Спецкабель"

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 12:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ
Кабельный завод «Спецкабель» за 20-летнюю деятельность под руководством А.В. Лобанова создал и внедрил в производство 6 изобретений в области кабельно-проводниковой продукции, которые в настоящее время запатентованы и успешно используются в различных отраслях:
Сегодня кабельный завод «Спецкабель», являясь одним из ведущих предприятий отрасли, разрабатывает и производит специальные кабели: огнестойкие для систем пожарной защиты и безопасности; для локальных компьютерных сетей, промышленной автоматизации (RS-485, Profibus, LonWork) и цифровой телефонии (поток E1); радиочастотные (сети кабельного ТВ, радио- и сотовой связи), трибоэлектрические (для вибрационных охранных систем) и комбинированные (в том числе, для систем видеонаблюдения и АСУТП).
Ежегодно на предприятии производятся сотни километров кабелей СКАБ ®, КунРс ®, КИП ®, КСБ ®, СПЕЦЛАН ® и Лоутокс ®, которые в разное время были разработаны специалистами предприятия и в настоящее время востребованы на кабельном рынке.
Полностью статью можно прочитать на новом сайте предприятия.