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Новости компаний

6 изобретений внедрено в производство на кабельном заводе "Спецкабель"

6 изобретений внедрено в производство на кабельном заводе Спецкабель

30 мая 2017, 12:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ

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Кабельный завод «Спецкабель» за 20-летнюю деятельность под руководством А.В. Лобанова создал и внедрил в производство 6 изобретений в области кабельно-проводниковой продукции, которые в настоящее время запатентованы и успешно используются в различных отраслях:

  • для использования в электротехнической промышленности изобретен вибростойкий кабель (Патент №2577519) с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины;
  • для систем сигнализации, управления, передачи и обработки данных – электрический кабель (Патент №2256969);
  • для организации линий передачи цифровых сигналов в системах промышленной автоматизации управления технологическими процессами изобретен симметричный высокочастотный экранированный кабель (Патент №2273904);
  • для передачи данных – симметричный высокочастотный герметичный кабель (Патент №2284594);
  • для передачи высокочастотных сигналов в системах связи, промышленной автоматизации и системах пожароохранной сигнализации на атомных станциях – симметричный огнестойкий кабель (Патент №2370839);
  • также предприятием изобретен высокочастотный симметричный огнестойкий герметизированный кабель (Патент №2573572), который сохраняет работоспособность в условиях пожара и после его ликвидации при одновременном обеспечении стойкости к механическим нагрузкам.

Сегодня кабельный завод «Спецкабель», являясь одним из ведущих предприятий отрасли, разрабатывает и производит специальные кабели: огнестойкие для систем пожарной защиты и безопасности; для локальных компьютерных сетей, промышленной автоматизации (RS-485, Profibus, LonWork) и цифровой телефонии (поток E1); радиочастотные (сети кабельного ТВ, радио- и сотовой связи), трибоэлектрические (для вибрационных охранных систем) и комбинированные (в том числе, для систем видеонаблюдения и АСУТП).

Ежегодно на предприятии производятся сотни километров кабелей СКАБ ®, КунРс ®, КИП ®, КСБ ®, СПЕЦЛАН ® и Лоутокс ®, которые в разное время были разработаны специалистами предприятия и в настоящее время востребованы на кабельном рынке.

Полностью статью можно прочитать на новом сайте предприятия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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