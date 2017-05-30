Более 28 миллионов рублей задолженности взыскано в пользу "Карачаево-Черкесскэнерго" с начала года

Директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Владимир Халюзин принял участие в совещании под председательством министра промышленности и торговли Карачаево-Черкесии Мурата Аргунова, на котором рассмотрено исполнение поручений республиканской межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В обсуждении проблемных вопросов участвовали федеральный инспектор Аппарата полпреда по КЧР Юрий Ясько, заместитель руководителя Северокавказского управления Ростехнадзора по КЧР Марат Джанибеков, управляющий директор АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев, представители министерств и ведомств республики.



В ходе заседания был выработан ряд мер, которые должны способствовать снижению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.



Как отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, претензионно-исковая работа по взысканию задолженности ведется на постоянной основе, благодаря чему с начала года с территориальных сетевых организаций (ТСО), которые осуществляют передачу и распределение электрической энергии на территории республики, в судебном порядке взыскано почти 28,5 млн рублей долга за оказанные услуги по передаче электроэнергии.



Всего в Арбитражных судах Карачаево-Черкесии и Ставропольского края с начала года в отношении контрагентов находились 17 исков на сумму 44,2 млн рублей за нарушение договорных обязательств в части оплаты оказываемых услуг и по взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами. Из них по 11 искам почти 28,5 млн рублей требований филиала МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» были удовлетворены в полном объеме.



По решениям Арбитражного суда Ставропольского края одного из контрагентов – ОАО «Оборонэнерго» обязали выплатить филиалу более 14 млн рублей за оказанные ему услуги по передаче электроэнергии. Почти такая же сумма долга взыскана с другого предприятия – ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго». Еще один неплательщик, ОАО «Электрические сети микрорайона Московский», с начала года улучшил платежную дисциплину. В результате в его отношении подан всего один иск на сумму около 300 тыс. рублей, который судом удовлетворен в полном объеме.



В настоящее время в Арбитражных судах Карачаево-Черкесии и Ставропольского края рассматриваются еще 6 исков по взысканию 15,8 млн рублей.