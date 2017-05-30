Чилийская Codelco вернулась к прибыльности, но сокращает затраты

Чилийская компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, сообщила, что по итогам первого квартала 2017 г. получила $534 млн. доналоговой прибыли. Тот же период предыдущего года она завершила с убытком свыше $450 млн.



Как отмечает Codelco, одной из причин возвращения к прибыльности стало повышение мировых цен на медь, возросших во второй половине прошлого года и достигших пика во второй половине февраля. Однако с тех пор медь снова подешевела, и на первый план для компании вышло снижение затрат.



В частности, Codelco намерена упросить и сделать менее дорогостоящим свой важнейший проект — преобразование крупнейшей открытой разработки Chuquicamata в шахту. Его стоимость ранее оценивалась в $4 млрд., сейчас его готовность оценивается в 50%. Шахта должна была вступить в строй в 2019 г., а к 2025 г. выйти на объем производства в 1,7 млн. т меди в год.



На чилийскую компанию в настоящее время приходится около 11% мирового производства меди, но она столкнулась с серьезной проблемой исчерпания запасов и снижения качества руды на разрабатываемых месторождениях. Чтобы восстановить и расширить сырьевую базу, Codelco разработала амбициозную инвестиционную программу объемом $25 млрд., но недавно была вынуждена урезать ее до $18 млрд.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»