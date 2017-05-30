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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО "МРСК Северо-Запада" превышает 280 млн рублей

Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО МРСК Северо-Запада превышает 280 млн рублей

30 мая 2017, 12:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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В Правительстве Мурманской области стоялось заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
 
Как сообщил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, накопленная АО  МОЭСК задолженность на данный момент достигла почти 282 млн рублей. Контрагентом систематически не выполняются условия договора по оплате оказанных услуг. Фактически, ПАО «МРСК Северо-Запада» кредитует ОАО «МОЭСК» в ущерб своей производственной деятельности.
 
«Сумма долга Мурманской областной электросетевой компании сопоставима с нашими ежегодными затратами на проведение ремонтной кампании в филиале «Колэнерго», которая как раз сейчас вступает в активную фазу. На ремонт оборудования, выполнение наших инвестиционных планов необходимы средства. Так же как и на своевременные расчеты с нашими партнерами - территориальными сетевыми организациями», - прокомментировал Сергей Викулин.
 
Межведомственная комиссия поручила руководству АО МОЭСК в течение недели подготовить график погашения задолженности. Также в течение двух месяцев обе  энергокомпании должны сформировать пакет документов, которые обеспечат возможность погашения задолженности перед ПАО МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») через передачу электросетевых активов АО МОЭСК в городе Полярные Зори.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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