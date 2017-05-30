Энергетики Архангельской области проводят Дни открытых дверей

В целях популяризации профессии энергетика и привлечения молодых специалистов в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») прошли Дни открытых дверей. Профориентационные экскурсии для студентов профильных СУЗов и ВУЗов, а также учащихся старших классов общеобразовательных школ состоялись во всех производственных отделениях филиала на территории Архангельской области. Мероприятия организованы в рамках Года инженера.



Сотрудники сетевой компании показали школьникам и студентам ремонтно-эксплуатационные базы предприятия, рассказали о специфике труда энергетиков, о направлениях деятельности, познакомили с основными профессиями, наиболее востребованными в филиале в настоящее время.



10 апреля День открытых дверей прошел в производственном отделении «Котласские электрические сети» для студентов 2 курса «Котласского электромеханического техникума». 20 студентов посетили подстанцию 110/10 кВ «Котлас», диспетчерский пункт и оперативно-диспетчерскую службу, побывали в цехах по ремонту оборудования.



18 мая школьники посетили Пинежский РЭС. В мероприятии приняли участие 24 ученика 10 класса с физико-математическим уклоном Карпогорской средней школы № 118. Сотрудники сетевой компании показали ребятам презентацию «Профессия-энергетик», пояснили какие специалисты требуются на предприятие. Особенно школьникам понравилась экскурсия в районный диспетчерский пункт, где диспетчер районных сетей рассказал о своей работе, продемонстрировал защитные средства электромонтеров, спецодежду, показал мнемосхему сетей. «Ребята были удивлены, насколько много у нас в районе линий электропередачи, - рассказала техник Пинежского РЭС Елена Поженская. - Старшеклассники задавали вопросы, например, что означают цвета линий синий и красный на схеме, почему мигают лампочки, как электромонтеры поднимаются на опоры ЛЭП и т.д. Главный инженер РЭС рассказал про оборудование подстанции, которую ребята осмотрели со стороны, про безопасность и охрану труда работников, ответил на все вопросы. В конце экскурсии мы также поговорили со школьниками про электробезопасность, привели примеры случаев поражения электротоком из-за нарушения базовых правил. Большую часть школьников, особенно мальчишек, профессия энергетика заинтересовала. Надеемся, работа проведена с пользой, и в будущем мы не останемся без квалифицированных кадров».



19 мая День открытых дверей прошел в Архангельском РЭС. В нем приняли участие 115 студентов Архангельского лесотехнического колледжа им Петра I, Архангельского индустриально-педагогического колледжа и Высшей школы энергетики САФУ им М.В. Ломоносова. С особенностями работы своих направлений деятельности студентов ознакомили сотрудники и руководители служб релейной защиты и автоматики, а также изоляции и защиты от перенапряжений производственного отделения «Архангельские электрические сети». Студентам показали лабораторию химического анализа, диспетчерский щит Архангельского РЭС, старший диспетчер рассказал о работе оперативно-диспетчерской службы. Кроме того, со спецификой труда по своему направлению ребят ознакомили специалисты службы метрологии и контроля качества электроэнергии. «Студенты узнали для себя много нового и остались очень довольны проведенной экскурсией, задавали начальникам служб вопросы и живо интересовались работой наших специалистов, - рассказала ведущий специалист сектора кадрового учета ПО АЭС Елена Митичева. – Надеемся, мы помогли молодым специалистам определиться с тем профилем деятельности, в котором они больше всего хотят себя применить, и в скором времени они придут работать на наше предприятие. Ведь профессия энергетика и инженера – это престижно. В нашей организации мы обеспечиваем сотрудникам комфортные условия труда и стабильную, достойную оплату, а также социальные гарантии».