Энергетики МОЭСК ликвидируют последствия стихии на востоке области

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30 мая 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») продолжают восстановление электроснабжения, нарушенного в результате прошедшего по региону мощнейшего урагана.
Основные усилия энергетиков сосредоточены на востоке Московской области, куда стихия обрушилась в последнюю очередь. Среди наиболее пострадавших районов Ногинский, Щелковский и Орехово-Зуевский.
В общей сложности в восстановительных работах задействовано 240 бригад в составе 758 человек и 243 единицы спецтехники, в том числе более 100 передвижных электростанций.
Для скорейшей расчистки линий от упавших под силой ураганного ветра деревьев и оперативного подключения обесточенных потребителей 30 мая на помощь энергетикам МОЭСК пришли коллеги из дочерних компаний ПАО «Россети»: МРСК Центра, МРСК Северо-Запада, МРСК Центра и Приволжья. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных бригад «энергетического энергобратства».
Напомним, на текущий момент подано напряжение на все социально значимые объекты Подмосковья. Завершено подключение абонентов по сети 6-10 кВ в южных районах Подмосковья и на территориях Новой Москвы, включая бытовых потребителей, которые были обесточены после прошедшего накануне в регионе урагана. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей.
Для населения работает «Светлая линия» 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).