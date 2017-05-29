Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья восстановили электроснабжение регионов после урагана

О выставке Связь-2017 рассказывают
30 мая 2017, 18:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Во Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, на которые накануне вечером и ночью налетел ураган, нанесший серьезный ущерб инфраструктурам регионов, восстановлена штатная работа сетей.
Оперативно восстановить электроснабжение потребителей после урагана, который ломал опоры ЛЭП, гнул траверсы и рвал провода, удалось благодаря незамедлительной реакции на сложившуюся нештатную ситуацию, профессионализму оперативного персонала и объединению усилий энергетиков МРСК Центра и Приволжья и своевременно прибывших для оказания помощи сотрудников «МРСК Центра».
Так, для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей электросетевой контингент «Рязаньэнерго» был усилен 12-ю бригадами из филиалов МРСК «Центра» - «Липецкэнерго» и «Тамбовэнерго». Во Владимирскую область были переброшены пять бригад нижегородских энергетиков. Параллельно обе энергокомпании направили дополнительные силы и средства для помощи коллегам из столичного региона, ставшего эпицентром погодной аномалии.
Приоритетом для сетевиков было восстановление электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, которые при необходимости запитывались их от резервных источников питания. Работы велись в сложных условиях: по ряду регионов прошли повторные волны атмосферного фронта, спровоцировавшие новые отключения потребителей. Тем не менее, работы, которые не прекращались и в ночное время, продолжались до полного восстановления штатной работы сетей.
В настоящее время сетевики продолжают усиленный мониторинг метеообстановки на случай нового ухудшения ситуации. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство и готов к незамедлительной мобилизации и передислокации в другие районы и регионы.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением жители могут обращаться по единому бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).