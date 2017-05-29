 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья восстановили электроснабжение регионов после урагана

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья восстановили электроснабжение регионов после урагана

30 мая 2017, 18:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

Обсудить на форуме

206 просмотров

Во Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, на которые накануне вечером и ночью налетел ураган, нанесший серьезный ущерб инфраструктурам регионов, восстановлена штатная работа сетей.

Оперативно восстановить электроснабжение потребителей после урагана, который ломал опоры ЛЭП, гнул траверсы и рвал провода, удалось благодаря незамедлительной реакции на сложившуюся нештатную ситуацию, профессионализму оперативного персонала и объединению усилий энергетиков МРСК Центра и Приволжья и своевременно прибывших для оказания помощи сотрудников «МРСК Центра».

Так, для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей электросетевой контингент «Рязаньэнерго» был усилен 12-ю бригадами из филиалов МРСК «Центра» - «Липецкэнерго» и «Тамбовэнерго». Во Владимирскую область были переброшены пять бригад нижегородских энергетиков. Параллельно обе энергокомпании направили дополнительные силы и средства для помощи коллегам из столичного региона, ставшего эпицентром погодной аномалии.

Приоритетом для сетевиков было восстановление электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, которые при необходимости запитывались их от резервных источников питания. Работы велись в сложных условиях: по ряду регионов прошли повторные волны атмосферного фронта, спровоцировавшие новые отключения потребителей. Тем не менее, работы, которые не прекращались и в ночное время, продолжались до полного восстановления штатной работы сетей.

В настоящее время сетевики продолжают усиленный мониторинг метеообстановки на случай нового ухудшения ситуации. Оперативный персонал несет круглосуточное дежурство и готов к незамедлительной мобилизации и передислокации в другие районы и регионы.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением жители могут обращаться по единому бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!