Энергетики "Т Плюс" вдвое увеличат объем перекладки теплосетей

Энергетики «Т Плюс» в Пермском крае совместно с администрацией Перми подвели итоги отопительного периода 2016/2017 и презентовали знаковые проекты летней ремонтной кампании. Общение с ведущими СМИ состоялось в условиях, максимально приближенных к производственным – на площадке современной понизительной насосной станции ПН-23. По словам директора Пермского филиала «Т Плюс» Антона Трифонова, максимум нагрузок во всех городах присутствия компании в Прикамье пройден успешно, все потребители стабильно снабжались энергоресурсом, несмотря на то, что завершенный отопительный сезон в Перми стал одним из самых продолжительных за последние годы.



Летняя ремонтная кампания Пермского филиала будет проходить в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» «Re: Конструкция», цель которой – сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и человеческие ресурсы на обновлении тепловой инфраструктуры, напрямую определяющей уровень комфорта в домах жителей. «Программа включает три основных направления – диагностика сетей, опережающие ремонты с перекладкой наиболее важных участков теплопроводов, благоустройство и обеспечение безопасности в период проведения работ», – рассказал Антон Трифонов.



Ежегодная обязательная процедура – гидравлические испытания теплосетей, которые позволяют проверить теплопроводы на плотность и прочность, своевременно выявив и устранив дефекты. Приоритетом при проведении работ являются интересы населения, поэтому энергетики применяют комплекс мер для снижения сроков отключения горячей воды. Так, профилактика на теплосетях максимально синхронизирована с проведением ремонтов на теплоисточниках. В работах используется метод «закольцовки» – для проведения испытаний отдельных отрезков сети без остановки всей магистрали, и применяются современные мотопомпы, позволяющие выполнять «опрессовки» в минимальные сроки. Гидравлические испытания продлятся три месяца и охватят в Перми 438 участков. Всего диагностику пройдут более 2 тыс. км теплосетей.



В этом году значительно повышены вложения в сетевой комплекс – более 500 млн рублей только в г. Перми. Акцент будет сделан на тепломагистралях, проходящих по улицам Островского (2,1 км), Кабельщиков (1,8 км), Мильчакова (1,4) км и других. От надежной работы этих объектов зависит бесперебойное теплоснабжение большого числа пермяков. Всего в краевой столице будет переложено более 21 км тепловых сетей, модернизировано 50 ЦТП, работы будут вестись на 17 крупных участках теплопроводов. Для этого в рамках программы «Re: Конструкция» вложения в подготовку тепловой инфраструктуры к зиме были увеличены в два раза – до 3,5 млрд рублей. Еще один важный аспект в рамках «Re: Конструкции» – мероприятия по благоустройству с целью восстановления первоначального вида территорий после завершения всех работ. Всего будет благоустроено свыше 8 тыс. кв. м асфальтового покрытия и газонов.



«В этом году мы не жалеем средств, вкладываемых в качество производства работ и в надежность наших сетевых активов. Эти вложения позволят повысить уровень теплоснабжения наших клиентов», – отметил Антон Трифонов.



Энергетики группы «Т Плюс» намерены в полном объеме выполнить свои обязательства по подготовке инфраструктуры к зиме, подчеркнул директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. Такого же ответственного подхода поставщик энергоресурса ждет от своих клиентов в части своевременной и полной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.



Между тем, в регионе сложная ситуация с задолженностью за теплоэнергию: на момент завершения ОЗП задолженность всех групп потребителей перед «Т Плюс» и ее теплоснабжающими предприятиями в Прикамье составляет 11,9 млрд рублей, из которых 6,3 млрд рублей (53% всех долгов) приходится на УК-посредников. В числе крупнейших неплательщиков – УК «Моторостроитель», УК «Гарант», УК «Закамская управляющая компания» и УК «Жилсервис» с общим долгом 524,8 млн рублей.



По словам Сергея Круглякова, эффективным решением проблемы задолженности сегодня признан механизм прямых платежей, когда жители вносят плату за энергоресурсы напрямую поставщику, минуя недобросовестных управленцев. Если на начало 2016 года в Прикамье было 193 тыс. «прямых» л/с, то уже к апрелю 2017 года это число составило 283 тыс. л/с. В планах к началу 2018 года довести этот показатель до 374 тыс. л/с. «Мы видим, что после перехода на прямые расчеты уровень платежей населения составляет 95% и выше. Это подтверждает, что такая форма расчетов завоевала доверие граждан и становится все более востребованной». – рассказал Сергей Кругляков. Со своей стороны, энергетики сознают рост ответственности перед клиентами, и готовы повышать свои обязательства. Это касается, прежде всего, аспектов подготовки домов к ОЗП, осуществления расчетов, работы с долгами, а также в сфере повышения энергоэффективности.



Администрация Перми дала высокую оценку работе теплоснабжающего предприятия в ходе отопительного сезона 2016-2017гг. «Я бы хотел поблагодарить руководство и коллектив ресурсоснабжающей организации за работу прошедшей зимой. Отопительный сезон пройден, в целом, без сбоев. Уже в конце апреля на примере устранения инцидента на перекрестке Ленина-Крисанова было продемонстрировано отлаженное взаимодействие теплоэнергетиков и дорожных служб, когда в короткие сроки был локализован и отремонтирован большой участок теплосети и восстановлено дорожное полотно. Уверен, что такие единые подходы и стандарты будут транслированы как на объекты в центре города, так и во все районы Перми», – отметил замглавы администрации Перми – руководитель департамента ЖКХ администрации Перми Сергей Романов.