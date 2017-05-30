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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

30 мая 2017, 14:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме.

В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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