Энергетики завершили восстановление постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
30 мая 2017, 14:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Специалисты подрядной организации завершили работы по устройству кровли: установлена гидроизоляция под Z-образным профилем, проложены трубы наружных сетей дождевой канализации с подключением дренажных воронок. Закончен монтаж примыканий старой кровли к новой с использованием наплавляемых материалов.
По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Постнова, строительно-монтажные работы по восстановлению кровли выполнены в полном объёме.
В настоящее время представители ООО «Мордовский центр экспертиз» приступили к проведению промышленной экспертизы здания главного корпуса Пензенской ТЭЦ-1.