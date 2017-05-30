Энерговоры возместят АО "Карачаево-Черкесскэнерго" более 5 миллионов рублей

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30 мая 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Специалисты отделов аудита и безопасности вместе с сотрудниками районных и городских энергосбытовых отделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выезжают в населенные пункты для проведения рейдовых проверок потребителей. В случае выявления энерговоровства составляют акты о безучетном потреблении электроэнергии, где сразу же рассчитывают ущерб от противоправных действий недобросовестных абонентов.
В большинстве случаев нарушители признают свою неправоту и добровольно возмещают энергокомпании стоимость неучтенно потребленной электроэнергии. Однако, немало случаев, когда юристам АО «Карачаево-Черкесскэнерго» приходится обращаться в суд и только так, в принудительном порядке, добиваться возмещения причиненного ущерба.
С 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года юридическим отделом АО «Карачаево-Черкесскэнерго» передано в суды 56 исковых заявлений по актам о безучетном потреблении энергоресурса на общую сумму около 13 млн руб. Из них более 12,3 млн руб. – сумма, обозначенная в 21 исковом заявлении в отношении юридических лиц, и более 615 тыс. руб. – незаконно потребленные киловатты 35 абонентами-физическими лицами.
За этот период в пользу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» вынесено 27 судебных решений на сумму более 5 млн руб.
При этом девять юридических лиц, уличенных в потреблении энергоресурса в обход приборов учета, должны возместить энергокомпании более 4,5 млн руб. Еще более 515 тыс. руб., согласно решениям суда, должны выплатить АО «Карачаево-Черкесскэнерго» восемнадцать физических лиц.
Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает потребителям, что электроэнергия – это товар, за который необходимо платить. Безучетное потребление электроэнергии расценивается как хищение, за которое предусмотрено наказание. Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, физическим лицам, допустившим безучетное потребление электроэнергии, грозит штраф от 10 до 15 тыс. руб., юридическим лицам – от 100 до 200 тыс. руб.