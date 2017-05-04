Кабели Lapp для корейского скоростного поезда

Корейская высокоскоростная железная дорога (KTX) соединяет станцию Сусео со станциями в городах Мокпхо и Пусан

Во всем мире деньги продолжают инвестироваться в развитие железнодорожного транспорта, так как это гигантская растущая отрасль. Эксперты полагают, что годовой потенциал рынка решений в области соединений в железнодорожном секторе составляет около 500 миллионов евро. Имея это в виду, в прошлом году Lapp Group позиционировала себя в качестве нового поставщика технологий соединения рельсовых транспортных средств и представила ряд специализированных продуктов.

Lapp пришлось преодолеть ряд трудностей, чтобы получить доступ к этому рынку. Вся используемая продукция должна отвечать самым высоким требованиям безопасности, особенно важную роль играют пожарные характеристики. Вот почему в железнодорожной отрасли действуют строгие международные спецификации, хотя они и переведены в различные стандарты для соответствующих регионов. Все поставщики по всему миру также должны выполнять требования IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности), поэтому фабрики Lapp должны пройти дополнительную сертификацию. ОЕМ-производители (оригинальные производители оборудования) являются вторым препятствием для преодоления. Они добавляют поставщика решений в свой список партнёров только после того, как они сами испытают его продукцию.

Высокоскоростной Корейский поезд c ÖLFLEX® TRAIN

Один из первых крупных заказов Lapp прибыл из Кореи. Компания поставила около 100 километров кабеля ÖLFLEX® TRAIN производителю железнодорожной продукции Hyundai-Rotem. Данная компания - восьмой по величине производитель новых железнодорожных вагонов для высокоскоростных поездов. Корейская высокоскоростная железная дорога (KTX) соединяет станцию ​​Сусео, что к востоку от столицы, Сеула, со станциями в городе Мокпхо на юго-западе и Пусан на юго-востоке. На этом маршруте поезд может развивать скорость до 300 км/ч вдоль. «Это первый крупный проект по кабелям питания Lapp для пассажирских и высокоскоростных поездов, - говорит Лэнс Ли, менеджер по маркетингу в Lapp Korea. Клиенты были очень довольны, поэтому Lapp Korea получила контракт на прокладку кабелей для их использования на новой линии KTX, запланированной для соединения городов Сеул и Каннын. Это сократит время в пути с 4 часов 35 минут до 1 Часа 52 минут. Более того, эта новая линия откроет соединение с Пхенчхангом, где должны состояться Зимние Олимпийские игры 2018 года.

Korea Train eXpress (KTX) управляется южнокорейской государственной железнодорожной компанией Korea Railroad Corporation (Korail). Первое поколение поездов было основано на TGV и частично производилось непосредственно в Корее по лицензии французского производителя поездов Alstom. Созданный в Сеуле производитель железнодорожных вагонов Rotem, позднее Hyundai-Rotem, воспользовался экспертными знаниями и опытом, и в настоящее время производит корейский KTX-II, оснащенный кабелями Lapp.

Lapp Korea разработала три специальных железнодорожных кабеля для высокоскоростных поездов: гибридный соединительный кабель (ÖLFLEX® TRAIN GKW 300V) и два сверхгибких кабеля (ÖLFLEX® TRAIN 4GKW HF 1800V и ÖLFLEX® TRAIN 9GKW HF 3600V). Последние используются в качестве соединительных кабелей между вагонами и должны быть постоянно способны выдерживать очень малый радиус изгиба.

Близко к клиентам

Технологическая и логистическая экспертиза не были единственными важными критериями для Hyundai-Rotem: также была важна близость к клиентам. Hyundai-Rotem специально хотел регионального поставщика, который может быстро реагировать и знаком с условиями корейского рынка. Это не проблема для Lapp Korea, так как компания производит кабели по стандартам EN, а также проводит пожарные испытания в соответствии с Британским стандартом, как это предусмотрено Hyundai-Rotem.

Множество стандартов

Наряду с стандартом IRIS кабельная продукция должна соответствовать множеству международных стандартов. В США стандарты UL (Underwriters Laboratories - компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности) имеют решающее значение, в то время как в Великобритании это британский стандарт (BS). Тем не менее, в дополнение к этим требованиям, европейские стандарты (EN) - в частности, EN 50264 и EN 50306 - стали всеобщим эталоном. Стандартами EN являются стандарты проектирования и тестирования силовых и контрольных кабелей. Они определяют требуемую толщину оболочки и конструкцию, предусматривают проведение механических, термических, пожарных и химических испытаний. Любой, кто производит кабели по стандартам EN, может продавать их по всему миру.

Лапп тестирует свои кабели в трех лабораториях, чтобы получить необходимые сертификаты: технический осмотр в Штутгарте, центр пожарных испытаний на французском заводе в Форбахе и в Lapp Korea. Пожарные характеристики являются ключевой особенностью во всех испытаниях: кабели должны быть трудно воспламеняемыми и не должны распространять горение в случае возникновения пожара. Выделяемый дым не должен быть токсичным и не должен снижать светопроницаемость ниже определенного уровня. Lapp использует исключительно специальные, не содержащие галогенов материалы для своих железнодорожных кабелей, и они испытываются на токсичность и плотность дыма.

Электронная сшивка

Электронно-лучевая сшивка делает кабели для железнодорожного применения очень надёжными. Компания Lapp имеет собственную линию по сшивке полимеров на заводе в Лапп в Корее, где обрабатывает не только железнодорожные кабели, но и кабели, предназначенные для фотоэлектрических систем и высокотемпературных применений. Сшивка представляет собой изменение молекулярной структуры полимера, используемого для оболочки кабеля с помощью поперечных связей. Для обеспечения производственного процесса используются специальные «сшивающие добавки». Молекулярные связи изменяются, образуя сетевую структуру с улучшенными свойствами. До сшивки кабель можно использовать при температурах не более 90 ° C, но впоследствии он может выдерживать температуры до 120 ° C. Сшитые элементы более устойчивы по форме и более эластичны и, таким образом, способны выдерживать предусмотренные динамические нагрузки на механическую прочность. Использование материалов с такими свойствами гарантирует, что кабель рассчитан выдерживать механические нагрузки, возникающие на поезде - истирание, вибрацию, растяжение во время сцепления и расцепления - в дополнение к высоким и низким температурам.

Преимущества обслуживания клиентов

Наряду с кабелями ÖLFLEX® TRAIN, новый ассортимент железнодорожной продукции Lapp включает в себя кабели передачи данных UNITRONIC®, и ETHERLINE®, промышленные соединители EPIC®, кабельные вводы SKINTOP® и маркировочные системы FLEXIMARK®, которые соответствуют требованиям противопожарной защиты согласно EN 45545- 2. Между компанией и производителями существуют существенные различия с точки зрения обслуживания клиентов. Например, клиенты Lapp могут размещать мелкие заказы, начиная с длины 100 м. Большие количества могут быть разделены на более короткие по запросу. Операторам железнодорожной отрасли ранее было сложно приобретать кабели в малых или нестандартных объёмах. В зависимости от типа кабеля самые маленькие размеры упаковки составляют 1000 м и более. Lapp стремится установить новые стандарты для отрасли с точки зрения сроков поставки: она гарантирует доставку в течение 24 часов для множества своих продуктов. У других поставщиков это может занять до четырёх месяцев.