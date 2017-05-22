Камышинские энергетики победили в командном и личном зачете в соревнованиях профессионального мастерства среди водителей

В волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершились соревнования профессионального мастерства среди водительского состава. На высшую ступеньку пьедестала в командном зачете взошли водители Камышинских электрических сетей. Личное «золото» также досталось представителю этого производственного отделения Василию Стороженко.



Занявший второе место камышанин Сергей Зайков ознаменовал мероприятие другим «личным зачетом» - в дороге на соревнования к нему пришла весть о рождении сына. С этим замечательным событием молодого отца поздравили руководители филиала.



Второе место в командном и третье в личном первенствах заняла команда Урюпинских электрических сетей, «бронза» досталась водителям-энергетикам из Михайловских электрических сетей.



Соревнованию предшествовали отборочные туры, прошедшие во всех 36 районах электрических сетей филиала, по результатам которых каждое из 6 производственных отделений в финале представляли по два водителя.



В первый день участники состязались в теоретической подготовке – им было необходимо блеснуть знаниями правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобиля, реанимировать при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца условно пострадавшего манекен-тренажера «Гошу».



Второй день начался с выезда колонны на автодром, где участники соревнований продемонстрировали мастерство практического вождения. Водители виртуозно маневрировали по выставленным «змейкой» и «восьмеркой» траекториям движения, бесшумно останавливались аккурат на заданной линии, взлетали на «холм», замирая на его подъеме, и с разворотом вписывались задним ходом в «габаритный дворик». А еще мгновенно тушили пожар условно загоревшегося автомобиля. И всё это на высокой скорости, поскольку фигурное вождение оценивалось вкупе с показаниями секундомера на финише.



Приветствовавший участников и победителей соревнований директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров отметил, что в подобных состязаниях нет проигравших, поскольку главная их цель - в сплочении профессионалов своего дела, обмене опытом, подтверждении своих высоких компетенций и совершенствовании уровня мастерства.