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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Камышинские энергетики победили в командном и личном зачете в соревнованиях профессионального мастерства среди водителей

Камышинские энергетики победили в командном и личном зачете в соревнованиях профессионального мастерства среди водителей

30 мая 2017, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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В волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершились соревнования профессионального мастерства среди водительского состава. На высшую ступеньку пьедестала в командном зачете взошли водители Камышинских электрических сетей. Личное «золото» также досталось представителю этого производственного отделения Василию Стороженко.

Занявший второе место камышанин Сергей Зайков ознаменовал мероприятие другим «личным зачетом» - в дороге на соревнования к нему пришла весть о рождении сына. С этим замечательным событием молодого отца поздравили руководители филиала.

Второе место в командном и третье в личном первенствах заняла команда Урюпинских электрических сетей, «бронза» досталась водителям-энергетикам из Михайловских электрических сетей.

Соревнованию предшествовали отборочные туры, прошедшие во всех 36 районах электрических сетей филиала, по результатам которых каждое из 6 производственных отделений в финале представляли по два водителя.

В первый день участники состязались в теоретической подготовке – им было необходимо блеснуть знаниями правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобиля, реанимировать при помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца условно пострадавшего манекен-тренажера «Гошу».

Второй день начался с выезда колонны на автодром, где участники соревнований продемонстрировали мастерство практического вождения. Водители виртуозно маневрировали по выставленным «змейкой» и «восьмеркой» траекториям движения, бесшумно останавливались аккурат на заданной линии, взлетали на «холм», замирая на его подъеме, и с разворотом вписывались задним ходом в «габаритный дворик». А еще мгновенно тушили пожар условно загоревшегося автомобиля. И всё это на высокой скорости, поскольку фигурное вождение оценивалось вкупе с показаниями секундомера на финише.

Приветствовавший участников и победителей соревнований директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров отметил, что в подобных состязаниях нет проигравших, поскольку главная их цель - в сплочении профессионалов своего дела, обмене опытом, подтверждении своих высоких компетенций и совершенствовании уровня мастерства.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

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