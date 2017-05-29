Кубаньэнерго: лицом к лицу с потребителями

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30 мая 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Компания Кубаньэнерго всегда готова к открытому диалогу со своими потребителями. Об этом говорили специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети на встрече с жителями Славянского энергорайона.
Встреча по вопросам электроснабжения состоялась на базе Славянского филиала компании. Принять в ней участие мог каждый бытовой потребитель электроэнергии, проживающий в зоне обслуживания предприятия.
Темами для обсуждения стали технологическое присоединение к сетям Кубаньэнерго, учет электроэнергии, повышение качества и надежности электроснабжения. Потребители задавали интересующие их вопросы и получали ответы от директора и технических руководителей филиала. Некоторые вопросы удалось решить уже в ходе диалога, для решения остальных был намечен алгоритм.
– Спасибо за встречу. Очень важно, что потребители и энергетики слышат друг друга, сообща решают проблемы, – сказала в завершении мероприятия одна из его участниц, жительница хутора Нещадимовского.
Являясь клиентоориентированной компанией, Кубаньэнерго уделяет особое внимание созданию и поддержанию конструктивного взаимодействия со всеми категориями потребителей. В Славянском филиале в ближайшее время энергетики планируют встретиться с представителями бизнес-сообщества.
– Подход к выстраиванию взаимоотношений энергокомпании с потребителем принципиально меняется. Мы стремимся постоянно повышать качество предоставляемых услуг. Для этого просто необходимо поддерживать связь c населением, чтобы понимать, что происходит и каковы потребности на местах. Такой формат общения с потребителями позволяет оперативно решать все возникающие вопросы, – отметил директор филиала Кубаньэнерго Славянские электрические сети Тимур Глушко.