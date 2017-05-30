"Ленэнерго" презентовало сеть электрозаправочных станций

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Во вторник, 30 мая 2017 года, состоялась презентация сети из 15 заправок для электромобилей ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). В торжественной обстановке автовладельцы получили «Карты клиента» для активации процесса заряда.
Создание сети электрозаправочных станций в Петербурге – часть всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует ПАО «Россети». В рамках проекта до 2020 года планируется сформировать сеть зарядных станций как для общественного транспорта, так и для частного, сначала в ключевых регионах, а затем и в масштабах всей страны.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти проект «Ленэнерго» является пилотным. В его рамках места установки электрозаправок распределены таким образом, чтобы охватить магистрали, наиболее оживленные дороги, подъезды к КАД и ЗСД.
«Дальнейшая перспективная программа будет определяться при взаимодействии с городом. До конца 2017 года – начала 2018 года планируется открыть для публичного пользования еще не менее 10 электрозаправочных станций», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.
По данным «Автостат», всего в Петербурге зарегистрировано 47 электромобилей. Таким образом, в Петербурге соотношение электромобилей к числу заправочных станций на данный момент составляет 3 к 1.
Сеть электрозаправок «Ленэнерго» открывается в Год экологии в России.
«Массовое внедрение электротранспорта способно оказать ощутимый положительный эффект на экологическую обстановку в городе», – добавил Роман Бердников.
Также в «Ленэнерго» действует целевая программа по переводу корпоративного транспорта на электротранспорт.