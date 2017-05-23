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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Липецкэнерго" повышает квалификацию сотрудников

Липецкэнерго повышает квалификацию сотрудников

30 мая 2017, 17:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» был проведен групповой тренинг-практикум развития лидерских и управленческих навыков для главных инженеров РЭС. Специалисты тренинга отрабатывали с сотрудниками «Липецкэнерго» ряд методов, позволяющих повысить свою эффективность как руководителей.

Участники мероприятия рассмотрели особенности мотивации персонала, тайм-менеджмента, значимости человеческих ресурсов для успешного развития организации. По окончании занятий каждый участник тренинга получил сертификат.

Главный инженер Задонского РЭС Денис Юшин отметил: «Ежедневно главные инженеры районов электрических сетей решают вопросы, связанные с обслуживанием, ремонтом, реконструкцией оборудования, снижением издержек производства, охраной труда. При этом подходы к решению вопросов у специалистов разные. Учеба позволяет обменяться опытом, в том числе при внедрении новых технологий и оборудования с целью повышения надежности электроснабжения потребителей».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"
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