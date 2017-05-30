Компания Мерк приглашает на выставку "Мир Фотоники" в Мюнхен

Фирма Мерк примет участие в выставке "Laser World of Photonics", которая пройдет в Мюнхене 26-29 июня 2017. Это может заинтересовать производителей кабеля - в качестве демонстрационных материалов Мерк предложит образцы кабеля с лазерной маркировкой, полученные на производстве с помощью лазерно-активных добавок серии Iriotec® 8000.



Компания Мерк ( Германия) – ведущая научно – техническая компания в химической и фармацевтической области, основанная в 1668 году. Более 40 тыс сотрудников продолжают традиции компании в подразделениях по всему миру.



Одним из направлений деятельности является – производство добавок для лазерной маркировки. Компания Мерк предлагает серию добавок для лазерной маркировки ,известных под названием Iriotec 8XXX , которые улучшают лазерную чувствительность пластиков. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной и называются Iriotec серии 8XXX.



Порошкообразная форма –пигменты Iriotec-(бывшее название Lazerflair)- трансформируют лазерный луч в тепло , которое потом вызывает реакцию с изменением цвета в самом полимере. Для каждого отдельного вида полимера подбирается свой тип лазерных пигментов. В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.



Преимущества таких пигментов в их термостабильности и прозрачности.



С помощью лазерных пигментов можно «написать» какие угодно символы и имиджи на пластиковых частях любой формы, например даты изготовления и сроки годности на крышках бутылок, ID номера на технических деталях и неразрушаемые штрих коды. Лазерная маркировка позволяет сделать хорошо читаемые, четкие метки.



Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков



Гранулированная форма лазерной добавки Iriotec 8208, Iriotec 8210 - дополняют эту серию для лазерной маркировки.



Гранулированная форма – высокоэффективная добавка, которая улучшает лазерную маркировку « темный на светлом» практически на всех термопластах. Гранулированный пигмент можно добавлять в процессе литья или в суперконцентраты вместе с другими добавками и колорантами.



Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать - ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.



В случае , если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки компания предоставляет бесплатно.