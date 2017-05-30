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Новости компаний

Компания Мерк приглашает на выставку "Мир Фотоники" в Мюнхен

Компания Мерк приглашает на выставку Мир Фотоники в Мюнхен

30 мая 2017, 14:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРК

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Фирма Мерк примет участие  в выставке  "Laser World  of Photonics", которая пройдет в Мюнхене 26-29 июня 2017. Это может заинтересовать  производителей кабеля - в качестве демонстрационных материалов Мерк  предложит  образцы кабеля с лазерной маркировкой, полученные на  производстве с помощью лазерно-активных добавок серии Iriotec® 8000.

Компания Мерк ( Германия) – ведущая  научно – техническая компания в химической и  фармацевтической области, основанная в 1668 году. Более 40 тыс сотрудников  продолжают традиции компании в подразделениях по всему миру.

Одним из направлений деятельности является – производство добавок для лазерной маркировки. Компания Мерк предлагает  серию добавок  для лазерной маркировки ,известных  под названием Iriotec 8XXX ,  которые  улучшают  лазерную чувствительность  пластиков. Лазерные добавки  могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной и называются Iriotec  серии 8XXX.

Порошкообразная форма –пигменты Iriotec-(бывшее название Lazerflair)-  трансформируют  лазерный луч в тепло , которое потом  вызывает  реакцию с изменением цвета в самом полимере. Для каждого отдельного вида полимера подбирается свой тип лазерных пигментов. В зависимости от  типа полимера метка может быть  либо светлой , либо темной.

Преимущества  таких пигментов в их термостабильности    и прозрачности.

С помощью лазерных пигментов можно «написать»  какие угодно  символы и имиджи на  пластиковых частях  любой формы, например даты изготовления  и сроки годности  на крышках бутылок, ID номера на технических деталях  и неразрушаемые  штрих коды. Лазерная маркировка позволяет  сделать  хорошо читаемые, четкие метки.

Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают  при высоких скоростях и дают контрастную метку  даже при низких концентрациях, работают со всеми  полимерами , не оказывая  негативного воздействия на свойства пластиков

Гранулированная форма  лазерной добавки Iriotec 8208, Iriotec 8210  -  дополняют  эту серию   для лазерной маркировки.

Гранулированная форма – высокоэффективная добавка, которая улучшает лазерную маркировку « темный на светлом» практически на всех термопластах. Гранулированный  пигмент  можно добавлять  в  процессе  литья или  в суперконцентраты  вместе с  другими добавками и колорантами.

Особенно лазерная маркировка подходит для  пластиков, которые  трудно  маркировать - ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.

В случае , если Вы заинтересовались, специалисты  окажут  техническую поддержку, а лазерные добавки  для апробации лазерной маркировки компания предоставляет бесплатно.

Компания: Компания Мерк

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