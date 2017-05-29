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Отраслевые новости: Россия

Министр энергетики Александр Новак приветствует "Горняцкую смену"

Министр энергетики Александр Новак приветствует Горняцкую смену

30 мая 2017, 14:10
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр  Новак направил приветствие участникам и гостям II Молодежного образовательного форума «Горняцкая смена».

 В приветствии, в частности, говорится:

«Форум «Горняцкая смена» второй год подряд объединяет рабочую молодежь Хабаровского края. Отрадно отметить, что этот проект развивается: в этом году к учащимся техникумов присоединятся школьники и молодые специалисты. Вам предстоит ближе познакомиться с горным делом, с возможностями крупнейших горнодобывающих предприятий края, пообщаться с лучшими представителями горняцких профессий. Используйте эту возможность, чтобы научиться новому, приобрести друзей и получить заряд энергии на всё время вашего обучения.

Форум Горняцкая Смена  не случайно включен в программу праздничных мероприятий этого года. Участвуя в Форуме, вы узнаете великую историю угледобывающей отрасли и осознаете себя частью уважаемого профессионального сообщества горняков. Уверен, что вы сможете эффективно воспользоваться возможностями для профессионального роста и самореализации, которые предоставляют Форум, приобрести новых друзей и получить заряд энергии на всё время вашего обучения», - отметил министр.

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