Министр энергетики Александр Новак приветствует "Горняцкую смену"

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 14:10
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА, МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак направил приветствие участникам и гостям II Молодежного образовательного форума «Горняцкая смена».
В приветствии, в частности, говорится:
«Форум «Горняцкая смена» второй год подряд объединяет рабочую молодежь Хабаровского края. Отрадно отметить, что этот проект развивается: в этом году к учащимся техникумов присоединятся школьники и молодые специалисты. Вам предстоит ближе познакомиться с горным делом, с возможностями крупнейших горнодобывающих предприятий края, пообщаться с лучшими представителями горняцких профессий. Используйте эту возможность, чтобы научиться новому, приобрести друзей и получить заряд энергии на всё время вашего обучения.
Форум Горняцкая Смена не случайно включен в программу праздничных мероприятий этого года. Участвуя в Форуме, вы узнаете великую историю угледобывающей отрасли и осознаете себя частью уважаемого профессионального сообщества горняков. Уверен, что вы сможете эффективно воспользоваться возможностями для профессионального роста и самореализации, которые предоставляют Форум, приобрести новых друзей и получить заряд энергии на всё время вашего обучения», - отметил министр.
Полный текст письма