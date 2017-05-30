Москва ждет от Брюсселя "железобетонных гарантий" по "Турецкому потоку"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
30 мая 2017, 13:16
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Москва ожидает от Брюсселя железобетонных гарантий по реализации второй нитки проекта газопровода "Турецкий поток", чтобы не повторился печальный опыт "Южного потока", заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Нас не могут не беспокоить попытки ряда институтов ЕС торпедировать энергопроекты в Европе с российским участием, речь в первую очередь идет о проекте "Северный поток-2". Неясности со стороны Еврокомиссии в отношении второй нитки газопровода "Турецкий поток", которая будет ориентирована на потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Чтобы не повторялся печальный опыт "Южного потока"…, мы ожидаем от Брюсселя железобетонных гарантий реализации этого проекта", — сказал Мешков.
"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая. Это новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Строительство планируется завершить к концу 2019 года.
Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").
Источник: РИА Новости.