"Мособлэнерго" восстанавливает электроснабжение после урагана в Подмосковье

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 13:27
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
800 специалистов АО «Мособлэнерго» продолжают работы по восстановлению электроснабжения в районах, пострадавших от урагана в Подмосковье.
С 5:00 часов 30 мая привлечены дополнительные аварийно-восстановительные бригады. По области работают 155 бригад, для обеспечения временного электроснабжения жизненно-важных объектов задействованы передвижные дизельные электростанции «Мособлэнерго», 69 автовышек.
Главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков: «Наибольшее количество обесточенных потребителей к утру вторника зафиксировано в Раменском и Одинцовском районах Подмосковья, где произошел обрыв 860 и 148 проводов соответственно. В Раменском деревья повредили 45 опор воздушных линий электропередачи. Всего по области на 7:00 часов отключено 97 трансформаторных подстанций. Электроснабжение всех социально-значимых объектов области обеспечено полностью».
Во время прохождения грозового фронта под отключение попали 103 воздушно-кабельных линии в 14 филиалах компании, 509 трансформаторных подстанций. Энергетики немедленно приступили к восстановительным работам. К ночи удалось восстановить электроснабжение в большинстве районов области.