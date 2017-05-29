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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" восстанавливает электроснабжение после урагана в Подмосковье

Мособлэнерго восстанавливает электроснабжение после урагана в Подмосковье

30 мая 2017, 13:27
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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800 специалистов АО «Мособлэнерго» продолжают работы по восстановлению электроснабжения в районах, пострадавших от урагана в Подмосковье.

С 5:00 часов 30 мая привлечены дополнительные аварийно-восстановительные бригады. По области работают 155 бригад, для обеспечения временного электроснабжения жизненно-важных объектов  задействованы передвижные дизельные электростанции «Мособлэнерго», 69 автовышек.

Главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков: «Наибольшее количество обесточенных потребителей к утру вторника зафиксировано в Раменском и Одинцовском районах Подмосковья, где произошел обрыв 860 и 148 проводов соответственно. В Раменском деревья повредили 45 опор воздушных линий электропередачи. Всего по области на 7:00 часов отключено 97 трансформаторных подстанций. Электроснабжение всех социально-значимых объектов области обеспечено полностью». 

Во время прохождения грозового фронта под отключение попали 103 воздушно-кабельных линии в 14 филиалах компании, 509 трансформаторных подстанций. Энергетики немедленно приступили к восстановительным работам. К ночи удалось восстановить электроснабжение в большинстве районов области.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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