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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" консолидирует электросетевые активы в г. Нижний Новгород

ПАО МРСК Центра и Приволжья консолидирует электросетевые активы в г. Нижний Новгород

30 мая 2017, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается реализация программы консолидации электросетевых активов (КЭСА). За первый квартал текущего года, энергокомпания приобрела 0, 742 км линий электропередачи.

В течение первых трех месяцев 2017г., филиал «Нижновэнерго» принял в собственность 0,742 км кабельных линий электропередачи 10кВ, расположенных в Советском районе Нижнего Новгорода. Приобретение данного объекта инфраструктуры города является важным этапом выполнения комплекса мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения столицы Приволжского федерального округа - Нижнего Новгорода, в том числе в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Напомним, в 2016 г. энергокомпанией было приобретено в собственность две кабельных линии электропередачи 10 кВ протяженностью 0,796 км. Также для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения «Нижновэнерго» взял в долгосрочную аренду четыре трансформаторные подстанции установленной мощностью 1,31 МВА и 20,52 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

КЭСА – важное направление инвестиционной деятельности филиала «Нижновэнерго», в рамках которого энергетики приобретают и арендуют энергооборудование, в том числе бесхозяйные сети, у муниципальных органов власти и иных собственников, для которых передача и распределение электроэнергии не является профильным видом деятельности. Необходимость консолидации обусловлена в первую очередь тем, что владельцы сетевых активов, не обладающих статусом территориальных сетевых организаций, не всегда уделяют должное внимание обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей. В то же время в ремонт и реконструкцию энергооборудования и сетей, купленных и арендованных «Нижновэнерго» в рамках КЭСА, вкладываются значительные средства, производится их модернизация, позволяющая минимизировать риск возникновения внештатных ситуаций в электросетевом хозяйстве.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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