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Пресс-релизы

Победители конкурса "Техностарт-2017" определены в Сколково

Победители конкурса Техностарт-2017 определены в Сколково

30 мая 2017, 15:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО

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25 мая в Сколково успешно прошел финал крупнейшего российского конкурса инновационных проектов «Техностарт 2017». Это уже пятый по счету конкурс, проводящийся на ежегодной основе и организованный ПАО ОМЗ и Фондом Сколково в партнерстве с АК «АЛРОСА».

Победителями в этом году стали три проекта: «Геомагнитная томография» Андрея Фирсова (ООО «Научно-технический центр СОРАН-Новосибирск»), «Повышение эффективности и безопасности промышленных объектов на базе носимых устройств, сенсоров и платформы интернета вещей» Юрия Лешина (СPS Lab) и «Программно-аппаратный комплекс для моделирования металлообработки с учетом динамики металлорежущего станка» Вячеслава Каймина («Вибраций нет»).

Среди членов жюри конкурса были представители компаний Газпром нефть, Лукойл-Инжиниринг, ВНИИМЕТМАШ, АЛРОСА, Росатом, управляющей компании Лидер. Жюри и организаторы отметили существенное повышение уровня проектов по сравнению с прошлыми годами.

«Конкурс «Техностарт», как крупнейший в России и СНГ конкурс инновационных проектов для машиностроения, пятый год подряд привлекает сотни талантливых инженеров и изобретателей с передовыми проектами, - говорит заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса ПАО ОМЗ Владимир Дюков. - Все проекты, вышедшие в финал конкурса, даже те, которые не стали победителями, готовы продолжать общение с другими потенциальными инвесторами – в этом огромный вклад Группы ОМЗ в эко-систему инноваций российского машиностроения».

Компания: Сколково
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