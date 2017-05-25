Победители конкурса "Техностарт-2017" определены в Сколково

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
30 мая 2017, 15:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО
25 мая в Сколково успешно прошел финал крупнейшего российского конкурса инновационных проектов «Техностарт 2017». Это уже пятый по счету конкурс, проводящийся на ежегодной основе и организованный ПАО ОМЗ и Фондом Сколково в партнерстве с АК «АЛРОСА».
Победителями в этом году стали три проекта: «Геомагнитная томография» Андрея Фирсова (ООО «Научно-технический центр СОРАН-Новосибирск»), «Повышение эффективности и безопасности промышленных объектов на базе носимых устройств, сенсоров и платформы интернета вещей» Юрия Лешина (СPS Lab) и «Программно-аппаратный комплекс для моделирования металлообработки с учетом динамики металлорежущего станка» Вячеслава Каймина («Вибраций нет»).
Среди членов жюри конкурса были представители компаний Газпром нефть, Лукойл-Инжиниринг, ВНИИМЕТМАШ, АЛРОСА, Росатом, управляющей компании Лидер. Жюри и организаторы отметили существенное повышение уровня проектов по сравнению с прошлыми годами.
«Конкурс «Техностарт», как крупнейший в России и СНГ конкурс инновационных проектов для машиностроения, пятый год подряд привлекает сотни талантливых инженеров и изобретателей с передовыми проектами, - говорит заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса ПАО ОМЗ Владимир Дюков. - Все проекты, вышедшие в финал конкурса, даже те, которые не стали победителями, готовы продолжать общение с другими потенциальными инвесторами – в этом огромный вклад Группы ОМЗ в эко-систему инноваций российского машиностроения».