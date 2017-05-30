"Россети" обсудили с заинтересованными сторонами развитие электросетевого комплекса Ярославской области

В Ярославской области в рамках «Дней «Россетей» руководство и представители компании провели встречи с главой региона, потребителями и партнерами, на которых подвели итоги проделанной работы и поделились планами дальнейшего развития электросетевого комплекса, направленными на обеспечение надежного и качественного электроснабжения, повышение доступности услуг и своевременное предоставление свободной мощности заявителям.



Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин рассказал врио губернатора Дмитрию Миронову, что за прошедшие 5 лет группа компаний «Россети» инвестировала в развитие электросетевого комплекса Ярославской области порядка 8 млрд рублей, а в ближайшие 5 лет планирует вложить ещё 12 млрд рублей в модернизацию электросетей.



Глава «Россетей» также подчеркнул, что благодаря реализованному комплексу мер энергетикам удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Ярославской области: с 2012 по 2016 гг. удельная аварийность в распределительных сетях была снижена на 67%, а среднее время восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений сокращено за этот же период на 47% до 2,2 часа.



- Для «Россетей» ключевым приоритетом является доверие потребителя, которое компания стремится оправдать, предоставляя бесперебойное и качественное электроснабжение, - добавил Олег Бударгин.



Дмитрий Миронов отметил результаты плодотворного сотрудничества с энергетиками и выразил заинтересованность региона в укреплении сотрудничества с группой «Россети» для обеспечения устойчивого развития области и раскрытия её социально-экономического потенциала.



– До сегодняшнего дня у вас уже была насыщенная программа встреч и совещаний. Наши ярославские коллеги постарались, чтобы ваш визит был полезным и плодотворным и стал стимулом для дальнейшего укрепления и развития делового сотрудничества Ярославской области и компании «Россети», – сказал Дмитрий Миронов. – Я надеюсь, что сегодня вы лично убедились, насколько заинтересованы в таком сотрудничестве ваши партнеры в Ярославской области.



На встрече с крупнейшими потребителями Ярославской области представители «Россетей» рассказали собравшимся, что за прошедшие 5 лет исполнили обязательства по почти 25 тысячам договоров на технологическое присоединение к электросетям, общий объем установленной мощности по которым составил почти 500 Мвт.



В новые мощности для Ярославской области было инвестировано порядка 4 млрд рублей. При этом почти 90% заявленной мощности не используется потребителями, что негативно сказывается на финансовых показателях работающей в регионе дочерней структуры «Россетей» - МРСК Центра.



Представители «Россетей» рассказали собравшимся, что дополнительно провели анализ свободных мощностей в Ярославской области, выявили более 320 Мвт, находящихся в резерве, и предлагают действующим и перспективным потребителям рассмотреть возможность их использования.



Стороны договорились провести дополнительные консультации по данному вопросу.



В ходе совещания с производителями электротехнического оборудования, работающими в регионе, «Россети» отметили, что они крайне заинтересованы в развитии производства высокотехнологичного электротехнического оборудования в России и обсудили перспективы расширения сотрудничества, результатом которого будет его закупка и эксплуатация на энергообъектах дочерних структур компании для повышения эффективности электросетевого комплекса и снижение потерь электроэнергии.